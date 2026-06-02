Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
02 de junho de 2026 às 23:00

Os sonhos infantis

Tentavam convencer-nos de que não tínhamos, em nós, o espírito de sacrifício necessário para garantir a sobrevivência de um cão

Numa nacional qualquer, os dois, pirralhos mas bem comportados, com a cabeça de fora para não enjoarmos nas curvas, eu e o meu irmão sonhávamos: primeiro com um Magnum de amêndoas para o lanche, depois com um cão para animal de estimação. Era por esta altura, primavera barra promessa de Verão, que começávamos aquilo que os nossos pais entendiam como choradinho mas que para nós era uma questão do superior interesse da criança, ou seja, nós.

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