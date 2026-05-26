Sábado – Pense por si

26 de maio de 2026 às 23:00

Os homens decentes

Os homens bons e decentes que ela conhecia adoravam mostrar as suas habilidades

A realidade não se cansa de superar a ficção. Da minha parte, Hollywood tem total compreensão se um destes dias quiser desistir do métier. Sinceramente, por mais milhões que tenha para gastar, que estúdio de histórias de ficção pode competir com a realidade das cidades de praia? Reparem bem (eu tenho reparado, desde que a minha morada fiscal passou a distar 1 quilómetro da beira mar): as coisas mais bizarras acontecem nas terras de praia. Para o bem como para o mal, aqui todos os dias podem ser cinema puro.

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