O lugar das brasas

Visto de longe, ele tinha um sex appeal diferenciado: de camisa, calções e chinelos, carne na grelha, sal no ponto e lágrimas de lava a escorrerem-lhe do boné pela testa até às costas das mãos, ele estava no seu habitat. Não permitia dúvidas, era o rei da grelha, autoproclamado pelos próprios cotovelos (que afastavam tanto quanto possível a concorrência na grelha comunitária), e ao meio dia e quarenta e cinco daquele domingo que se anunciava quente – sobretudo para quem estivesse perto das brasas –, ele sorria-me.