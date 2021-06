As piscinas do interior

Na cidade pequena, a hora e meia do mar, o verão não era uma estação, era um programa de festas. Com o fim da escola vinha o início de tudo. Havia o rio e as gaivotas com que atravessávamos os chorões na esperança de nos acontecer uma aventura, havia o castelo e os seus túneis nada secretos porém cheios de promessas e havia, por fim, as piscinas.