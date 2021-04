O horário de verão

Primeiro vieram duas traças e eu não as matei - não fui capaz, não sou capaz, não nasci para sniper e ver documentários sobre a amizade possível entre um homem e um polvo não ajuda. Esgotado o diálogo com as traças - que tentei -, mostrei-lhes o caminho da janela com uma vassoura e elas, para minha surpresa, aceitaram a ideia de uma roadtrip até à Nova Zelândia, não sem antes fazerem um voo do tipo Red Bull Air Race pela sala, roçando-me a dada altura o nariz.