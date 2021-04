A cama de casal

Eram um casal que dava gosto ver. E, no entanto, raramente eram vistos. Como no dia em que reservaram um quarto de hotel.

Se algum casal podia ser, metaforicamente e ao mesmo tempo, um power couple de Hollywood e um par de jarras da Penha de França, era aquele. Na vida deles cabia o glamour dos chinelos de hotel (que invariavelmente roubavam) e sobrava espaço para o charme de uma porta de casa que emperrava porque as coisas com 200 anos começam por cheirar a História mas não raras vezes acabam com cheiro a esturro.