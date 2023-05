De fora, aquela estação de correios parecia o faroeste. Lá dentro, entre pilhas de papéis, quase não dava para ver a cara de quem tomava conta do salão. Uma coisa parecia óbvia: eram tantos os índios quanto os cowboys. Armados com dezenas de documentos e muitas perguntas, cidadãos seniores, de cabelos brancos, olhavam ansiosos o quadro onde os números pareciam os do Bingo, mas menos divertidos.