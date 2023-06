Naquela estreia, pela mão do meu pai, eu vi o início do que seria a minha romaria mais desejada.

Primeiro era o empate – precisávamos dele para sermos campeões (e eu uso a primeira pessoa do plural porque se a primeira pessoa do singular incomoda muita gente, a primeira pessoa do plural incomoda muito mais – e pluribus unum). Não me lembro que ano era e isso pouco importa agora. Ele, que me tinha posto a ver futebol, preferia o verde ao vermelho mas escolhia sempre ver uma filha feliz a ficar em casa a remoer. Então, quando na televisão da sala soou o apito final, ele disse, já da porta, usando a primeira pessoa do plural: “Vamos ao Marquês?”