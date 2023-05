A idade dos porque não?

Com o nome próprio do dono à cabeça, aquele era um daqueles restaurantes que servia tempo de espera no couvert. O queijo Queru haveria de nos honrar com a sua presença, mas antes teríamos de aguardar um século – o suficiente para incomodarmos praticamente todos os funcionários em trânsito e ainda alguns clientes à procura dos lavabos. Estar ali era estar num filme dos mesmos criadores de; “Como optar por almoçar fora a um sábado de sol pode ser uma prova de resistência.”