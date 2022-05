O clima ameno

O País do clima ameno é uma farsa e eu já o sei desde, pelo menos, 1997. A pizza quatro estações que o nosso ano era acabou.

O País já não andava nos eixos há muito, mas na última semana desandou de vez. Parabéns aos envolvidos – serviços noticiosos, meteorologistas de café e mães. No País do clima ameno, a última semana foi de alertas vermelhos: ao calor de ananases íamos chamar um figo. Deste quarto de hotel de onde vos escrevo (e que reservei para aproveitar esta antestreia do verão), caros contemporâneos, vos digo: que melão.