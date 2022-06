As análises boas

Ninguém está a ficar mais novo, à exceção, aparentemente, do meu metabolismo. Nas últimas semanas, depois de superado o choque de ter descoberto que há neste mundo quem não faça ideia do que querem dizer as palavras “Top” e “Gun” sequenciadas, dei por mim a pensar na idade (na dos outros e na minha) – e nas saudades que tenho das férias grandes em que podia ver o Dirty Dancing todas as tardes (mesmo sem saber ainda o que era o “dirty” junto do “dancing”). Na última quarta-feira, porém, descobri que o impossível acontece: o meu metabolismo está a ficar mais novo do que eu.