A tortura da alma

Se lhe tivesse dito a verdade ter-lhe-ia dito que me sentia estupefacta com a medicina dentária pelos métodos medievais.

Não tenho um espírito evoluído e posso prová-lo. Quando tenho um problema, o que faço com ele? Piadas. Foi por isso, de resto, que, na última terça-feira, depois de uma extração de um siso que me levou uma hora, toda a dignidade e a dada altura também a alma, quando a minha mãe me perguntou como me sentia, eu lhe disse: "Sinto-me sisuda."