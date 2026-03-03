Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
03 de março de 2026 às 23:00

Os novos tempos

Nas férias escolares, a minha casa era o meu parque de diversões

Foi há muito tempo. Foi há tanto tempo que foi nos tempos idos em que eu amava alcatifa e não entendia porque é que os adultos a detestavam. Até hoje, por causa desse afeto, conservo o prazer, muito contestado lá por casa, de andar sempre descalça. São reminiscências, com certeza, de uma infância em que tudo era possível - incluindo não usar calçado em casa, ao estilo Mogli.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Infância Árvore Parque de diversões Televisão
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os novos tempos