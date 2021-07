O emprego da vizinha

A primeira vez que a vi ela tinha uma faca na mão. Era um domingo à tarde e éramos cinco mulheres à porta de minha casa a lutar contra uma chave plantada no lado errado da história. Entre as primeiras quatro, havia já uma com um raio-x numa mão e a convicção de que derrotaria a chave na outra. De faca em punho, a minha vizinha (40 anos em cada perna), abriu a porta de casa aos gritos. Perceberíamos depois que queria ajudar mas era surda – e por momentos terá achado que eu tentava assaltar a minha própria casa.