A comédia romântica

Quando o viu ao volante do Porsche, isso não a fez sorrir, fê-la rir. Aquilo parecia o fim de uma comédia romântica.

Com o flirt de corredor esgotado (de quantas formas se pode sorrir maliciosamente ao dizer bom dia a caminho da máquina de café do escritório, pensava ele, já a ficar sem truques para conseguir que ela notasse que ele existia), tinha chegado o momento de se deixar de romantismos e avançar: ia viver de acordo com os seus pergaminhos, ser um homem de É grande (o "é" de "ego", naturalmente) e convidá-la para jantar.