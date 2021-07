O perigo na estrada

"Felizmente agora tem o carro avariado. Fiquei descansado com a vacina, claro, mas ainda mais com a avaria no carro."



Disfarçada de táxi, aquela arca frigorífica com rodas tinha chegado para me salvar de derreter ao sol sem estilo nem dignidade. Com a sensação térmica de inferno que se fazia notar na rua, assim que lá entrei, senti que me sentava no sofá do paraíso. Com a gratidão à flor da pele, percebi que irrompia em mim a vontade de fazer conversa de circunstância.