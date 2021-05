Pareto, Penumbras e Prevenção – 3 “P” para Odemira

Quem como eu nasceu na década de 1980 recorda as longas filas que nessa e na década seguinte se formavam no IC1 rumo ao Algarve. Recordo-as por abrirem os telejornais a cada quinzena do Verão. Recordo-as também, muito, por um ano e uma viagem em particular onde, após horas (que pareceram dias) em pára-arranca no IC1 e com uma fila imensa à nossa frente, viramos para onde mais ninguém pareceu virar, seguindo numa estrada sem carros rumo à costa Alentejana e a Sines, nosso destino. Quem, como eu, conheceu Sines na década de 1990, sabe possível num lugar de uma beleza e potencial difícil de definir, coexistirem problemas sociais e ambientais complexos e desafiantes. Nas últimas semanas, no pára-arranca de casos, o "país" virou para onde normalmente não vira e rumou à costa Alentejana e no concelho de Odemira, imediatamente abaixo do de Sines e três décadas depois, encontrou o que dele trago sempre comigo: uma beleza e um potencial difícil de definir que coexiste com problemas sociais e ambientais complexos e desafiantes.

Associo-me à feliz caracterização de João Ferrão a propósito da pandemia comportar quatro efeitos importantes que nos ajudam a pensar o território – revelador, expondo vulnerabilidades, debilidades e iniquidades a diversos níveis, por exemplo no emprego, habitação ou acesso a ferramentas digitais; acelerador, porque tornou abruptas tendências como a digitalização na educação ou no trabalho; desordenador, porque, ao precipitar a necessidade de mudanças comportamentais e sociais, provoca o questionamento de opções e modelos de funcionamento, nomeadamente nas formas de deslocação; (potencialmente) disruptor em sentido positivo, porque gerou comportamentos pró-sociais e acções proactivas dos cidadãos, particularmente quanto a grupos profissionais, a grupos mais vulneráveis ou a comunidades.

Se a pandemia trouxe estes efeitos ao território, semanas de números elevados de casos positivos por 100.000 habitantes e de decisões e debate, por vezes inflamado e raras vezes focado em soluções, trouxeram estes quatro efeitos à situação da população migrante que trabalha no perímetro de rega do Rio Mira, principalmente na faixa litoral do enorme concelho de Odemira. Revelou, acelerou, desordenou e, esperamos todas e todos, foi disruptivo, no sentido de provocar mudanças que respondam aos diferentes problemas, necessidades e expectativas que confluem por vezes em conflito naquela situação.