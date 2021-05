Autárquicas 2021 – Por um Portugal de ABC

De repente olhamos pela janela e as ruas estavam vazias. A televisão, os telemóveis, os jornais e as revistas mostravam-nos incessantemente imagens de ruas outrora repletas, agora desertas. Os lugares, as cidades em pausa. O impensável concretizava-se às mãos de um vírus e de uma pandemia que nos obriga a repensar e a recuperar. Que nos permite uma, até aqui improvável, rápida mudança que pode concretizar-se já a partir deste 2021.



Com o avançar do ano juntaremos à melhoria da situação sanitária do país – com maior imunização e melhor adaptação das pessoas e da sociedade à (con)vivência com o vírus – o provável início da implementação do plano de recuperação e resiliência, o resultado no Mundo da eleição de Biden (e da derrota de Trump) e a construção, debate e sufrágio dos programas para as autarquias, pela relevante coincidência de 2021 ser ano de eleições autárquicas em Portugal. Creio que a importância destas eleições no momento que vivemos é ainda insuficientemente saliente no debate público, algo desalinhado com o seu papel no repensar e no recuperar a que estamos obrigados e na mudança que daí pode e deve resultar.



O desafio que enfrentamos, também porque expõe mais claramente as vulnerabilidades, as iniquidades e a forma como intrinsecamente se relacionam, reforça a importância da proximidade e a pertinência da adaptação e "personalização" das respostas/medidas em crises às características, necessidades e aspirações das pessoas, grupos e comunidades. Reforça também a importância da intervenção precoce ao surgimento dos problemas e do investimento em agendas de futuro, com resultados a médio e longo prazo. Já a pausa a que fomos forçados permite-nos reiniciar e, ao reiniciar, voltar ao mais básico do que queremos das cidades e dos territórios – a possibilidade de fruição dos mesmos por todas e todos que os habitam ou visitam. Permite-nos, sem tabus, aspirar a um Portugal de ABC - Autarquias de Bem-estar e Coesão social.