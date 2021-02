Nós e os nossos Mundos

Três, dois, um... um abrir de olhos ainda desajeitado. Receoso. Uma imensidão de novos estímulos que rapidamente nos interpelam e invadem – luz, som, temperatura, toque. O nosso comportamento a impactar no que se passa à nossa volta. Assim são, independentemente do lugar e do tempo, os nossos primeiros segundos de vida extra-uterina e o começo da nossa relação com o Mundo que nos rodeia.





A partir desse momento e progressivamente, com o contexto em nosso redor, desenvolvemo-nos e adaptamo-nos. Progressivamente, diversificamo-nos, tornamo-nos pessoas mais únicas, construímos Mundos (o "nosso Mundo") dentro do Mundo. Procurar compreender o nosso comportamento – e os pensamentos (cognições) e sentimentos (emoções) a ele associados – e como este é influenciado e influencia o contexto que o determina, creio interessar ou mesmo fascinar a todas/os. Fez de mim psicólogo.



A Psicologia é uma ciência central na explicação e na intervenção no "nosso Mundo" e nos "Mundos ao nosso redor". Embora esteja ainda muito relacionada com a explicação e intervenção nas dificuldades e problemas, sendo muito importante nessa dimensão a Psicologia enquanto ciência do comportamento, é fundamental na promoção de competências e de recursos centrais à auto-determinação das pessoas e à promoção da sua saúde e da saúde mental em particular. Saúde mental que não se resume à ausência de doença mental, antes relaciona-se com a possibilidade que temos de sentir bem-estar e, logo, com a capacidade e com os recursos que temos para cumprirmos objectivos e propósitos de vida, para lidarmos com desafios pessoais e profissionais e com a necessária adaptação a acontecimentos de vida significativos, como são, em planos distintos, a chegada de um/a filho/a ou a perda de uma pessoa próxima, uma situação de desemprego ou um novo emprego.



A Psicologia e a evidência científica que a suporta é transversal aos processos de desenvolvimento ao longo de todo o ciclo vital, sendo por isso determinante que psicólogas/os possam intervir e participar nos diferentes contextos das pessoas, desde a intervenção precoce e as Escolas, nas crianças e jovens, aos Centros de Dia e Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas, nos adultos mais velhos, passando pelos locais de trabalho, estruturas da comunidade ou da saúde. Presentes, apoiando a promoção do seu desenvolvimento, e contingentes, apoiando nas necessidades de adaptação, actuando sempre que necessário precocemente nas dificuldades e nos problemas das pessoas. Presentes, também, junto de grupos e comunidades, promovendo a inclusão, o respeito pela diversidade, a resposta a vulnerabilidades e a equidade. Presentes, finalmente, na informação e no apoio ao desenho, implementação e avaliação de políticas (públicas) mais responsivas às pessoas, às suas necessidades e expectativas e à forma como tomam decisões, promovendo a sua eficiência e eficácia e garantindo mais confiança no sistema e nos seus diferentes actores.



Embora persistam problemas e iniquidades graves de acesso a serviços de Psicologia em Portugal, ela é hoje muito mais presente no espaço público e na vida das pessoas, tendo-se tornado particularmente saliente na grave crise de saúde pública e sócio-económica que vivemos. Esta relevância decorre quer de aspectos que se relacionam com os desafios (de adaptação) individuais, quer nos desafios para grupos específicos da população, quer ainda no desafio societal macro resultante do comportamento das pessoas ser factor central na pandemia COVID-19. Tal como o é e será noutros desafios societais complexos - crise climática, crise demográfica ou as migrações - ou naquilo que melhor nos confere sentido e propósito à vida: a procura de equidade, de coesão social e de bem-estar para todas/os.



Aqui e ali, no Mundo, há em cada momento, em cada desafio, em cada crise ou realização, pessoas a interagir com o seu redor, sendo por ele impactadas e determinando-o. Pensemos neste espaço o que nos rodeia, singelo contributo para refletirmos como juntas/os podemos, a cada dia, ser mais resilientes e parte de uma sociedade mais coesa.



Tiago Pereira, Membro da Direcção e Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses