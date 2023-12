Com o aproximar deste inverno eleitoral e diante de uma maré de casos que abalaram as próprias instituições políticas, a vozearia populista judiciária já deu à costa. Com um desconforto tão claro sobre os temas de justiça, esperemos que a mesma justiça não seja a moeda de troca de quaisquer acordos ou compromissos mais à direita.

The Winter is coming?

A memória do passado é das coisas de maior importância que me foram incutidas ainda em criança para melhor perceber determinados imperativos morais, de dever ser, de bem agir, o que queiramos chamar. No fundo, perceber o porquê de determinados acontecimentos graves ou simplesmente maus permite não apenas evitar que se repitam, como também moldar e definir um determinado dever ser que, independentemente de orientações políticas, filosóficas, religiosas, ideológicas, etc., impele qualquer um a agir bem. Parece simplista, mas é apenas simples.