O excepcionalismo ético do Bloco

O Bloco de Esquerda, agremiação de partidos marxistas, trotskistas mandelistas, entre outros, sempre arrogou para si uma ética maior que a dos outros. Afinal de contas, estão do "lado certo da história"! E feitas as contas, só assim tinham votos para entrar no parlamento. Todos engoliram sapos em prole das contas e lá seguiram contentes para o parlamento. Hoje, volvidos 16 anos, até fazem governação à distância.

Na segunda-feira Paulino Ascenção renunciou ao seu mandato parlamentar por "considerar que o exercício do mandato parlamentar tem de ser pautado pelo mais absoluto rigor e por inabaláveis princípios éticos". Resumo; foi apanhado pela imprensa com a mão no frasco das bolachas e tentou uma saída airosa.

Ficou, no entanto, com uma sensação de desconforto. Na sua declaração de renúncia, curta, directa, Paulino Ascenção explica que vai devolver o dinheiro a instituições sociais da Madeira, não podendo fazê-lo directamente ao estado. À primeira vista ficamos impressionados. Apesar de tudo ele não fez nada de ilegal, e devolver tudo é um esforço financeiro forte para a sua família.

Do ponto de vista de comunicação fica muito bem. Justiça lhe seja feita, melhor reação do que a de Carlos César, que sendo Presidente do PS até devia ser mais exigente consigo mesmo.

Claro que este gesto tem rede de segurança: de acordo com o JM-Madeira, planeia voltar à Câmara Municipal do Funchal, onde como funcionário auferirá salário às contas do contribuinte. Entretanto, Paulino Ascenção é Coordenador Regional do BE. Até ao momento, que se conheça, não renunciou a nenhum desses cargos, nem ninguém lhe exigiu essa demissão. Isto apesar de, em finais de fevereiro deste ano, num debate da RDP-Madeira (link) ao minuto 38, e posteriormente em entrevista na SIC Notícias (link), já estar a pensar renunciar. Tanta conveniência ética!

Sendo uma questão de rigor, ética e tudo mais que fica bem em comunicado, não são as consequências transferíveis para os outros cargos de ação política e profissional?

Será isto ser demasiado exigente? Não, é o excepcionalismo ético que o Bloco de Esquerda chama a si por diversas vezes. Porque os outros são todos uns bichos capitalistas que só querem lucrar com o trabalhador, mas eles quase destroem emprego em Palmela. Porque quando o BES acontece é o grande capital, mas quando é a CGD Mariana Mortágua esmorece. Porque a direita detesta a cultura, mas apoiam uma solução de governo que não paga obras no Hospital de S. João...

É este excepcionalismo ético do Bloco de Esquerda, narcisista e egocêntrico, que em causa própria não vai às últimas consequências. Habituou-se ao poder e relativizou a sua ética...

É o narcisismo ético do Bloco de Esquerda... exigente com os outros e autocolocados num pedestal moral.