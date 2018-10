Almoços (quase) grátis I, o caso RTP

Governo prevê 190 milhões de euros para a RTP. Além disso somos obrigados a pagar a Contribuição Audiovisual. Tudo para termos a RTP2! Sim, porque ninguém defende os telejornais medíocres nem a programação regular da RTP1.

A nossa Constituição prevê, que o sistema nacional de saúde deve ser tendencialmente gratuito. Que o Estado assegura que o ensino básico universal é gratuito. Todos nós sabemos o que isso significa. O SNS e o SNE são pagos de forma indirecta pelos nossos impostos.



Foi uma escolha nossa, enquanto sociedade, que estes serviços fossem providenciados principalmente pelo estado e pagos de forma indirecta pelos contribuintes.



Isto confirma o que ouço desde pequeno... "Não há almoços grátis". Em Portugal, no entanto, isso não é bem verdade.



Não quero entrar na questão anacrónica de termos uma ferramenta de propaganda nas mãos do Estado. Uma ferramenta que pode ser, e na prática é, usada pelos Governos para tentar manipular a opinião pública. Essa discussão já foi tida nos anos 70 e 80 com os jornais. Foram TODOS privatizados. Hoje, fora a esquerda-caviar e autocrática, ninguém acha que devam ser nacionalizados ou que o Estado deva deter algum. No entanto, quando se chega à RTP, as opiniões mudam.



Foi recentemente reportado que a RTP tem custado aos nossos bolsos qualquer coisa como 300 milhões de euros por ano. Dito assim nem parece muito para ver uns concertos de jazz ou música clássica. Uns programas de cultura, filmes mais intelectuais e séries europeias.



Toda esta oferta aparece também nos privados, por vezes até com apresentações mais arriscadas, como ciclos de filmes franceses, italianos e japoneses. E sim, num país onde mais de 80% dos lares têm serviço por cabo subscrito, o que faz sentido é fazer a comparação com todos os fornecedores de conteúdos. Hoje, a diferença entre público e privado está apenas na forma como se financiam.



Em 2019 o Governo prevê 190 milhões de euros para a RTP. Além disso somos obrigados a pagar a Contribuição Audiovisual, escondida na conta da eletricidade. Em cima disto, de tempos a tempos os sucessivos governos têm vindo a fazer transferências extraordinárias (quase 600 milhões), dotações de capital (660 milhões), e aquisições fictícias (150 milhões pelo acervo do registo da RTP que continua na RTP ao fim de 7 anos). Tudo para termos a RTP2! Sim, porque ninguém defende os telejornais medíocres nem a programação regular da RTP1. A maioria nem se lembra que isto inclui o Prova Oral do Alvim na Antena 3 (do qual até sou fã). No fim são 300 milhões por ano, cinco mil milhões de euros em 17 anos.



Os 5 mil milhões de euros nem parecem equivalente a 2% da dívida pública. Os 300 milhões de euros nem parecem 15 pediatrias oncológicas do S. João, por ano. Nem sequer parecem seis vezes os "apenas" 50 milhões previstos para aumentos na função pública.



O que perdemos se acabarmos com a RTP? Sim, com estes valores e com o esforço fiscal em que Portugal se encontra, devemos por a sua existência em causa. Sim, porque no estado em que está, com as audiências que tem, quem é que a vai comprar? O que ganhamos é claro... 300 milhões de euros ao ano. É um almoço quase grátis!