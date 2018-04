A função da CGD

O sistema financeiro nacional nunca foi especialmente forte ou estável. Os escândalos desde o BPN até ao Montepio aconteceram sem que se percebesse qualquer ação por parte da Caixa que valesse estabilidade ao sistema.

Os defensores do banco público alegam que a CGD serve como instrumento para trazer estabilidade ao sistema financeiro nacional. Por outro lado, serve como instrumento para direcionar financiamento para os portugueses avançarem com os seus projectos empresariais e pessoais.

Em relação à estabilidade do sistema financeiro não se conhece qualquer ação concreta nesse sentido. O sistema financeiro nacional nunca foi especialmente forte ou estável. Os escândalos desde o BPN até ao Montepio aconteceram sem que se percebesse qualquer ação por parte da Caixa que valesse estabilidade ao sistema.

Os projectos dos portugueses, a Caixa não é propriamente líder no financiamento às empresas. Quem lida com a banca nacional sabe, que a CGD apresenta o mesmo tipo de serviço que os outros bancos. As pequenas diferenças, normalmente, não abonam em favor da CGD.

Então para que serve a CGD? E o que é custa ao contribuinte?

Nos últimos 10 anos foram injectados milhares de milhões de euros na Caixa. Agora uma recapitalização de quase 4 mil milhões de euros em 2017. Classificada como "investimento" pelo Ministro das Finanças, esta enorme injecção de capital não serve para financiar um plano de expansão da CGD, nem para suportar uma estratégia de financiamento do tecido empresarial português. Estes 4 mil milhões de euros servem apenas para cobrir os prejuízos de má gestão e 6 mil milhões de euros de crédito malparado e sem garantias.

Em vez de trazer estabilidade para o sistema financeiro nacional, a CGD trouxe distorção de mercado e custos brutais. Empréstimos sem garantias a uma elite empresarial com resultados desastrosos. Um instrumento do poder político para financiar o grande capital. Apesar disso, nem BE nem PCP vêm para a rua. Onde anda Mariana Mortágua? Só se escandaliza quando é um banco privado?

No fim é uma questão de custo de oportunidade. Fora da discussão de se a CGD deve ser pública ou privada, o facto é que os últimos 10-20 anos de Caixa deixam a descoberto algumas escolhas políticas.

Os governos podiam, por exemplo, baixar a dívida pública e poupar os respectivos juros. Ou pagar um ano inteiro de SNS e ainda assim sobrar uns trocos para requalificar o parque escolar, para que escolas não fechem por causa de ratos e chuva.

A Caixa como banco de estabilidade e refúgio em tempos de crise é uma ficção. Uma ficção cara e cínica! Todos sabemos que isto é areia para os olhos. Com a excepção do Santander, nenhum banco deixou de ter apoio do Estado em crise. E a maioria dos grandes bancos privados até já voltaram a uma razoável normalidade. Só nisso a Caixa se diferencia dos outros bancos… essa diferença custou-nos, só em 2017, 4 mil milhões de euros…