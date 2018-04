Socialismo em Cristas

Depois de décadas com ruas em estado miserável. Depois de décadas de prédios em degradação e abandono. Dá gosto ver os prédios recuperados. Dá gosto ver a agitação na cidade.

Lisboa e Porto são finalmente cidades cosmopolitas e desejadas. Por nacionais e estrangeiros. Sejamos honestos, isto é objetivamente bom. É bom porque atrai investimento, é bom porque atrai turismo, é bom porque nos coloca nos olhos do mundo, é bom porque no enriquece.

Sendo cidades mais desejáveis, para visitar e para viver, os preços aumentam. É o mercado a trabalhar. Nem tudo é bom. Claro que o aumento tem sido demasiado rápido. Há muita procura e pouca oferta. A solução para isto? A única forma de estabilizar num nível mais baixo o preço num mercado aquecido é com mais oferta, ou menos procura. E ninguém quer menos procura… certo? Pelo menos para quem tem uma visão liberal da economia.

Entra Assunção Cristas; "O terreno da antiga Feira Popular é o maior e melhor ativo imobiliário da Câmara de Lisboa (CML)". Vamos lá então colocar com rendas bonificadas algumas famílias… sabe-se lá com que critérios.

Isto é o plano da pretensa líder da direita em Portugal. A tal do partido que diz conter liberais! Quer agarrar em 115 mil metros quadrados de construção da CML e, em vez de colocar no mercado, quer mantê-los nas mãos do município e fazer controlo de preços. Que enorme confiança no mercado.

Claro que não lhe passa pela cabeça estar a hipotecar cerca de 500 milhões de euros que um empreendimento naquele espaço traria de valor para a cidade. As lojas que iria dinamizar e a recuperação sustentável daquele espaço.

Também não lhe passa pela cabeça os resultados históricos de controlo de rendas… por alguma razão Lisboa estava degradada.

E muito menos lhe passa pela cabeça tudo o que a CML pode fazer para tornar mais fácil recuperar ou construir em Lisboa. Reduzir taxas, acelerar processos de licenciamento, colocar (gradualmente) alguns dos mais de 25 mil fogos (2017) propriedade da CML no mercado.

A entrada de rompante de 115 mil metros quadrados de residências, ou 80% (proposta Cristas) a 60% (hasta pública da CML) dessa construção, no mercado residencial em Lisboa certamente teria impacto. Certamente a oferta de 1000 fogos naquela zona iria ter um efeito de depressão dos preços da zona.

Mas o CDS não se fia nessa mecânica. Nunca foi verdadeiramente liberal. É inevitável. É o Socialismo em Cristas.