Uma extradição e os “fait divers”

Quando tanto se fala da extradição de um cidadão português, que se encontra na Africa do Sul, para cumprimento de uma pena de prisão a que foi condenado, num Tribunal português e já transitada em julgado, isto é, que já pode ser executada, impõe-se esclarecer do que estamos a falar.



Quando se fala de extradição é de um mecanismo de cooperação policial e judiciária internacional que estamos a falar.



Há um instrumento multilateral internacional que é a convenção europeia da extradição, da qual são partes Portugal (desde 25/04/1990) e a África do Sul (desde 13/01/2003 – mesmo não sendo estado europeu e do conselho da Europa). De acordo com este instrumento a África do Sul não impede a extradição de nacionais do seu país ou de cidadãos com dupla nacionalidade.