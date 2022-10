Na visão do executivo (na execução orçamental) o Ministério Público continua a ser o parente pobre da justiça.

O desinvestimento no Ministério Público – Um olhar comparativo europeu sobre a execução orçamental da justiça

A Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) foi criada em 2002, no âmbito da Conselho da Europa, conta com representantes de 46 países (entre os quais Portugal), visando aumentar a qualidade e eficiência dos sistemas de justiça europeus e fortalecer a confiança dos cidadãos nestes, como instrumentos de promoção do Estado de Direito e dos Direitos Fundamentais na Europa.