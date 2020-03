Todas as crises futuras

Não vale a pena culpar a influenza dos astros, nem outras superstições, pelos surtos de gripes e doenças ou pelo surgimento de crises financeiras, tecnológicas e políticas, como se fazia na Idade Média. Ou culpar o surto de COVID-19 como produto da influência encoberta do exército norte-americano na China, como noticiou o porta-voz do regime chinês, subscrevendo uma popular teoria da conspiração. Claro que estes mecanismos de culpabilidade transmitem um sentimento de segurança e controlo sobre um fenómeno inexplicável ou de elevada dificuldade de compreensão no curto prazo (Kucharski, The Rules of Contagion. Why things spread and why they stop, 2020).

No concreto, todos os contágios são efetuados através de meios de influência, que implicam alguma forma de conexão, e que por essa razão têm que coincidir com a realidade. Por isso, será sempre necessária uma análise exigente às circunstâncias do progresso de uma crise, através da síntese de informação, do conhecimento e da ciência disponíveis, quer seja para conter vírus ou violência.

A anarquia vindoura foi antevista como a "destruição do tecido social do nosso planeta", através da escassez eco-ambiental, do aumento da criminalidade, do tribalismo (conflitos culturais) e da disseminação de doenças. Logo, a atual crise não representa uma surpresa geopolítica, até porque, ainda há escassos dias, foi dado como terminada mais uma epidemia de ébola na RDCongo.

Por sua vez, a geografia não desapareceu, contrai e dilata-se, dependendo da distância que atribuímos ao lugar ou às redes de transportes e comunicações. Com a globalização, o sonho de prosperidade socioeconómica estaria ao alcance de todos, tal como os riscos e as ameaças transnacionais tocariam a todos. Este paradoxo da globalização faz parte do entendimento comum sobre o que é a realidade no séc. XXI.

Assim, em linguagem de prospetiva estratégica, o surgimento e disseminação do COVID-19 não é o imprevisível cisne negro, é um jóquer (wild card), ou seja, um acontecimento sobejamente conhecido e previsível, mas com baixa probabilidade de suceder e de elevado impacto caso suceda.

Em democracia, quando o joker é lançado, alguns cidadãos exigem medidas e ações fortes, por vezes radicais, para conter o contágio do vírus ou da violência. Contudo, a maioria dos cidadãos receia as repercussões socioeconómicas que tais "exageros" possam provocar no seu bem-estar e segurança individual, desvalorizando o alarme social. Nesta divergência de perceções, assiste-se a uma crescente, heterogénea e assimétrica compreensão e assimilação pela população da gravidade da situação e dos seus impactos.

Cabe aos governos eleitos captar o ânimo da população e avaliar as várias dimensões da crise, para tomar as decisões necessárias e atempadas, que se venham a revelar como fulcrais para o futuro bem-estar da comunidade.

Um pilar importante das sociedades democráticas é a crítica e autocritica, que tendem a gerar incertezas e indecisões nos poderes públicos. Só que, para combater as crises, não é necessário suspender a democracia, já que a sua arquitetura jurídica inclui mecanismos que permitem lidar com situações limite, tais como, os critérios do estado de exceção.

A atual pandemia de COVID-19 comporta riscos sistémicos, que vão muito além do controlo individual ou idiossincrático (como um acidente de viação, por ex.). Estes riscos são muito difíceis de calcular e impossíveis de comparar ou padronizar, sendo as "lições da história", nestes casos, praticamente inúteis. Aqui convém sublinhar o que afirmou, a 11 de fevereiro, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde: "os vírus tem consequências mais poderosas do que o terrorismo".

O que assoma consolidado é que, para lidar com situações de crise, quanto mais rápido se agir, quanto mais depressa ocorrerem reações ao pânico, quanto mais geralmente pressentida for a noção da própria crise, melhor será a prevenção do seu alastramento e a sua contenção. Mesmo que as medidas e reações, durante o período critico, possam parecer excessivas, desproporcionadas ou demasiado excecionais, estas devem ser tomadas. Porque a medida da justa ponderação só será possível avaliar após o passar da crise.

Neste contexto, afigura-se como primordial um controlo adequado da perceção social do risco, através de uma estratégia de comunicação institucional. Uma estratégia de comunicação ineficaz contribui para espalhar o pânico e a desobediência em relação às diretrizes de saúde pública, que se pretendem adotadas no imediato.

Nestas conjunturas, será normal existirem mecanismos de defesa social que serão intuitivamente aceites por todos: i) a distância geográfica (isto só acontece na China ou na Itália); ii) o apontar de bodes expiatórios (o individuo que chegou do estrangeiro) e iii) o recurso ao estatuto social (isto só acontece aos mais velhos, etc.). Também convém ter presente que a mudança exigida nos hábitos, nomeadamente nos de higiene, frequentemente provocam vergonha e afetam o orgulho dos indivíduos, poucos estão dispostos a mudar, apesar de pressionados nesse sentido.

Assim, os governos democráticos necessitam de examinar a comunicação pública de forma a aumentar a eficácia do combate aos surtos e crises, dado que uma comunicação convincente é tão necessária quanto as medidas decretadas para minimizar as previsíveis consequências económicas negativas provocadas por uma crise de saúde pública.

Conter o surto de desinformação também deveria fazer parte das preocupações das autoridades democráticas, sem recurso às acessíveis ferramentas de censura, adotadas por aqueles que preconizam a "exceção de estado". As plataformas chinesas de redes sociais, como a Tencent, WeChat e YY, censuraram palavras-chave relacionadas com o coronavírus desde o final de Dezembro de 2019, limitando as capacidades da população em proteger-se do novo vírus. Sob ordens do governo de Pequim, estas gigantes tecnológicas, pretendem controlar a narrativa política e o sentimento social em torno da pandemia, em particular todo o sentimento antirregime que possa brotar.

As perceções populares são difíceis de moderar devido aos parcos conhecimentos científicos na fase inicial de uma nova doença ou quando uma crise começa a germinar. Então uma reação rápida e enérgica aos surtos permanece como primordial para conter a transmissão e levar ao fim precoce das crises.

*Professor Auxiliar Convidado de Geopolítica & Cibersegurança na Universidade do Minho