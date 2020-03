Corrida ao armamento

A presente crise provocada pelo surto de COVID-19 coloca-nos perante a perene questão geopolítica: será o sistema internacional, tendencialmente, uma ágora cooperativa ou uma arena competitiva? A reação das nações desunidas à atual crise demonstra a tendência pela primazia da arena internacional. Em 2008, a falência do banco Lehman Brothers, levou à concertação e cooperação global, como consequência emergiu o influente G20.

Hoje a crise apanhou-nos a meio de um período de disfuncionalidade e desconfiança do sistema internacional, em particular do lado do mundo Ocidental. A Eurocracia que vinha sendo alvo de ataques de diversos quadrantes nacionalistas, subitamente, vê exigida a sua liderança e contribuição para consertar os sistemas europeus de saúde pública. A liderança norte-americana teimava na reformulação da sua preponderância global e optava pela última batalha comercial com a China, para concluir a sua retirada da cena internacional.

O panorama geopolítico é caraterizado pela competição entre as grandes potências mundiais que tentam influenciar e moldar os acontecimentos por todo o globo de acordo com os seus interesses nacionais. Agravando esta situação, a crise trouxe-nos uma espécie de guerra biológica global. Observando o ping-pong de acusações entre Washington e Pequim, as duas superpotências globais, ao invés de cooperação, optaram pelo escalada do risco. A China tentando evitar as culpas pelo calamidade global, em vez de procurar trabalhar em conjunto com outros países, optou pela desinformação e "infodemia".

O inimigo invisível é-nos apresentado como um vírus letal. Contudo, a sua propagação teve e tem culpados e responsáveis bem definidos, mas que poucos ousam apontar. A existência de mercados de carne fresca de animais selvagens (wet markets) por quase toda Ásia, e em especial na China, é o epicentro onde tudo aconteceu. Apesar das sucessivas epidemias que tiveram origem nestes mercados, nunca foram tomadas medidas ou efetuadas pressões internacionais para os encerrar. A estratégia de comunicação adotada pelo Partido Comunista Chinês contribui para o contágio mundial. Apenas a 23 de janeiro foi decretado a quarentena da megacidade de Wuhan e a dimensão da ameaça infetocontagiosa nunca foi revelada. A sua perigosidade só ficou esclarecida quando o COVID-29 atingiu severamente a Itália.

Mais crítico será ainda quando as novas rotas da seda levarem a mercadoria negra a devastar o Médio Oriente, África e América Latina. Como reagirão as lideranças destes países ao comportamento do parceiro estratégico chinês, quando as vantajosas parcerias win-win derem origem ao "the house of Beijing always wins". Como irão estas sociedades suportar os custos em vidas humanas e a sua assolação socioeconómica.

Em tempos de conflito biológico prepara-se a corrida ao armamento. Diversos estados anunciaram subitamente que encontraram a cura. China, Israel, Japão, EUA, Alemanha, entre outros, procuram a vacina que lhes dê a vantagem nos equilíbrios de poder mundiais. A indústria farmacêutica e da biotecnologia transformou-se na linha da frente da competição geopolítica através das disputas inúteis e imateriais veiculadas.

Estado-contrato vs. Estado-guarnição

Agora todos os governos democráticos se debatem para identificar a estratégia que é médica, económica e politicamente sustentável, sob o espectro do alegadamente bem-sucedido modelo de governação chinês. O isolamento extremo, que pode salvar vidas, tem custos socioeconómicos elevados, sobretudo se tiver de ser mantido por períodos mais longos. É também necessário secar a cascata de efeitos negativos.

Em democracia não é linear a relação entre o saber que fazer (conhecimento) e o que realmente fazer (ação). A inércia da arquitetura democrática e as hesitações pessoais dos dirigentes políticos fazem parte dos mecanismos de preservação das liberdades individuais.

A emergência sanitária colocou uma enorme pressão na sociedade, em particular nos decisores políticos sujeitos a exercerem uma escolha terrível entre a preservação de vidas e a salvação do tecido económico e empresarial, sustentáculo de um país. Raros são os momentos históricos onde as escolhas são tão evidentes e, em simultâneo, tão difíceis de realizar

O estado democrático adquire diversas morfologias: regulador, fiscalizador, empregador, etc. Agora cabe ao estado-contrato mobilizar os recursos nacionais definir as linhas de atuação e produção dos agentes económicos que devem participar no "esforço de guerra" através de parcerias público-privadas, dinamizadas pelo investimento público.

Surge agora a oportunidade para romper com dependências económicos, criar novas cadeias de fornecimento e distribuição, reorientar e readaptar atividade agrícola e industrial, repensar o investimento direto estrangeiro, sob pretexto do estado de emergência sanitária. É nestas alturas que são criados os gabinetes de crise, centros de comando, que visam procurar o mal menor.

A mobilização da sociedade civil e da força coletiva, cumprindo os critérios de segurança sanitária, torna-se fundamental, se não pretendermos construção de um Estado-guarnição, erigido como fortificação contra a ameaça externa e opressor ou limitador das liberdades no plano interno. Depois, aguardar pelo regresso à normalidade democrática.

Panda ou dragão?

Algumas crises de saúde pública em democracia transformam-se em ameaças à segurança nacional. Por vezes o acompanhamento das pandemias é levado a cabo por uma cultura de alertas e riscos, sempre difíceis de prever, mas que podemos antecipar. Para compreender esta "nova normalidade" poderá ser instrutivo analisar a reação dos países vizinhos da China face ao surto. Como é que países tão próximos como Taiwan, Japão e Singapura escaparam ao efeito devastador do surto?

As razões porque estes países reagiram e protegeram-se atempadamente são de diversa ordem, mas podemos resumi-las à imagem que possuem da China como dragão. A perceção da ameaça ditou também nestes países medidas agressivas e antecipatórias. Há dezasseis anos que estas sociedades se preparavam para enfrentar uma crise pandémica (desde epidemia SARS em 2003). Implementaram protocolos, conceberam centros de comando e programas de educação para o risco. As políticas públicas foram formuladas por antecipação sem alarmismos.

Mencionar o caso de Tawian é tabu. O país aparece e desaparece dos mapas, conforme o bafo de ar quente emitido por Pequim se aproxima do pescoço dos diversos governos mundiais. Por isso Taiwan não faz parte da Organização Mundial de Saúde e olha para as instruções emitidas por esta organização com suspeita total.

Nenhum destes países confia na informação proveniente da máquina partidária que controla Pequim. Os seus governos exerceram a sua soberania com afinco. Tomando a suas próprias decisões, não ficaram à espera de "indicações superiores". A comunicação com a sua população foi consistente e as medidas resolutas, numa política ativa e experimentada de proteção de toda a comunidade. E, pasme-se, todos aqueles que ignorarem as instruções e diretivas de saúde públicas pagam os seus próprios tratamentos médicos. O segredo estará numa perceção correta da ameaça e na adotação de medidas excecionais em antecipação.

Parem de brincar com o Panda, senão ainda vão pensar que a pandemia de coronavírus teve origem no norte da Itália. Situação similar que ainda hoje é, erradamente, percecionada sobre a peste negra que assolou a Europa medieval.

*Professor Auxiliar Convidado de Geopolítica & Cibersegurança na Universidade do Minho