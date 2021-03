O regresso da abundância geográfica americana

As esferas das responsabilidades internacionais norte-americanas devem ser contraídas e como isso as suas visões de transformação da humanidade.



Os principiais traços do carácter americano foram definidos pela abundância geográfica. A inexistência de ameaças externas sobre o território e a consequente ausência de ameaças existenciais, geraram um posicionamento estratégico excepcional e uma política externa optativa.



A ocorrência de dezenas ataques semelhantes aos de 11 de setembro 2001 seriam incapazes de derrubar os EUA. O detonar de armas nucleares no centro das suas principais cidades, nunca significará que o povo norte-americano ficaria de joelhos à espera de uma invasão.



Trump e os seus sequazes efetuaram um revisionismo desta postura estratégica, por natureza isolacionista, recauchutando o "America First" (slogan recuperado da principal organização oposicionista à intervenção dos EUA na Segunda Guerra Mundial, o American First Committee, baseado na Universidade de Yale), atribuindo-lhe uma conotação ofensiva, nacionalista e supremacista.