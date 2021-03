O fim da abundância democrática americana

O carácter do povo americano sempre preferiu uma abordagem realista à democracia e à preservação das liberdades civis, políticas e económicas como forma de organizar a suas vidas como sociedade.



As tensões e conflitos sociais, raciais e religiosos acompanharam a construção da nação, adicionados a uma guerra civil. Os EUA são, inclusivamente, o resultado de uma luta anticolonial, fazendo assim, a violência e a revolução parte da génese da América. Como diria Maquiavel, de nobres intenções políticas está o inferno cheio.



Quando as ideias radicais marxistas emigraram para a América, em meados do século XIX, foram imediatamente apontadas como alienígenas ao espírito americano. Mais um advento de ideias castrantes, oriundas do quadro de valores do velho continente. O marxismo morria na praia da baía do rio Hudson.