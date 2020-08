A muralha de seda

A discussão sobre a possibilidade da ascensão pacífica da China na cena mundial tem, pelo menos, cinco décadas. Consta que o próprio presidente Nixon temia que a sua inovadora diplomacia em relação a Pequim poderia criar um "Frankenstein".

Num relatório recente, publicado pela RAND Corporation (China’s Grand Strategy, agosto 2020) são traçados quatro cenários sobre a China até 2050: ascensão, triunfo, estagnação ou implosão. Concluindo-se que o cenário mais provável será um híbrido entre a ascensão e a estagnação, pois nem tudo vai correr de acordo com os planos chineses.

Estes tipos de relatórios permitem aos decisores político-militares norte-americanos, navegar as incertezas futuras e ajudar a definir as trajetórias do relacionamento EUA-China, propondo inclusive a adoção de políticas públicas concretas.

A pandemia veio cristalizar uma realidade geográfica em transformação, caracterizada pela queda do mundo anglo-americano, o desalento europeu (afinal o dinheiro é tudo) e a ascensão da China, que prosseguirá até 2050, como sublinha o relatório. Para a elite norte-americana parece ter surtido, também, no seu "momento Sputnik" face a Pequim.

O ano de 2020 marca o ponto de inflexão, em que os EUA deixaram de ser a superpotência solitária e foram derrotados por um vírus intruso. Tal com as guerras mundiais do século anterior marcaram a ascensão dos EUA, o século chinês é também inaugurado como centenas de milhares de vítimas de uma nova conflitualidade, silenciosa e invisível, que irá caraterizar o século XXI.

A teoria realista postula que as grandes potências dominam o sistema de segurança regional onde operam e por se tornarem, invariavelmente, demasiado ambiciosas ou receosas, logo congenitamente agressivas, estão aptas a provocar conflitos, independentemente do tipo de regime em vigor.

A China encontra-se em expansão e pronta a assumir a liderança regional. Na sua conceção tradicional, a China sempre se sentiu cercada por "quatro mares", povoados por bárbaros e nómadas violentos. Neste quadro, sempre teve a aspiração de incluí-los na sua civilização, acolhê-los nos seus valores, ou seja, absorvê-los no centro-ilha.

As reivindicações territoriais marítimas, a integração pela força de Hong Kong, os conflitos na fronteira com a Índia, as escaramuças no estreito de Taiwan e a persistência diplomática em expulsar os EUA da Ásia, são evidências. Como se tal não bastasse, Donald Trump ao abdicar da liderança global dos EUA (ex. fim do acordo trans-pacific-partnership) ofereceu a oportunidade de preencher o vácuo de poder a Pequim.

Doutrina Pompeo

Nas últimas semanas, intensificou-se a competição estratégica entre os EUA e a China tendo culminado no encerramento mútuo de consulados e na aplicação de novas sanções económicas contra empresas chinesas sob pretexto de violação dos direitos humanos e contra congressistas norte-americanos sob pretexto de defesa desses direitos.

O confronto entre as duas superpotências ocorre em múltiplos teatros geográficos (Ásia, sudeste asiático, Austrália, Europa, Médio Oriente, África e América Latina), através de múltiplos vetores de atuação: comércio, investimento externo, espionagem, tecnologia, instituições internacionais, poderio militar, energia, conquista do espaço e domínio dos oceanos.

Para assinalar este momento turbulento das relações EUA/China, Mike Pompeo discursou na Biblioteca Nixon, no dia 23 de julho de 2020, pretendendo atribuir às suas palavras o peso simbólico que o momento exigia, como ferramentas fundamentais na formulação de políticas públicas.

O secretário de estado norte-americano pretendeu deixar um testemunho sobre a grande batalha ideológica, regulatória e de standards que se irá desenrolar nas próximas décadas ao nível global, apontando os perigos da "China comunista" para o "mundo livre".

Descreve Xi Jinping (presidente vitalício) como um fervoroso crente numa "ideologia totalitária corrupta" em busca de uma "hegemonia" global que teria mais interesse na "expansão do império chinês" do que na proteção do povo chinês.

Desaconselha o "envolvimento cego com a China" e preconiza novas regras nesse relacionamento. Esta terá, possivelmente, sido a parte mais relevante do discurso que muitos irão reter. Como lidar com Pequim? "Agir não como os líderes chineses dizem, mas como eles fazem"; "desconfia e verifica"; exige "reciprocidade, transparência e responsabilidade (accountability)".

Por fim, reconhece que o "Partido Comunista Chinês tem mais medo do próprio povo do que dos inimigos externos" e que existem diferenças abissais em relação ao passado: "a URSS estava fechada, a China está dentro das nossas fronteiras", portanto o desafio é muitíssimo mais complexo para uma nova "aliança das democracias".

A necessidade de construção de alianças coloca a tónica num conflito existencial de longo prazo, não entre líderes ou elites, mas entre dois sistemas políticos, sociais, militares e tecnológicos.

A maioria da comunicação social anglófona desdenhou o speech. Outros afirmaram que Pompeo estava a fingir George Kennan (o Kennan do Long Telegram) lançando as diretrizes de uma nova Guerra Fria.

Contudo, a grande maioria dos observadores (principalmente fora dos EUA) entende que este frenesim em torno da China não passa de "manobras da Casa Branca" para tentar a reeleição de Trump.

A articulação do discurso surge no momento geopolítico acertado, mais foi efetuado por um membro de uma Administração norte-americana desacreditada e descredibilizada. Todavia, as suas aspirações políticas pessoais ambicionam comparações históricas.

Mais do que Kennan o discurso de Pompeo faz lembrar a retórica que Winston Churchill (enquanto líder da oposição) proferiu sobre os "Sustentáculos da democracia", a 5 de março de 1946, em nenhures na redneck América (Fulton, Missouri) e que, inusitadamente, delimitou o início da Guerra Fria.

A divisão que emergia na Europa através de uma "cortina de ferro" e a necessidade de uma aliança sólida entre os EUA e o Império Britânico (special relationship) para liderar o mundo democrático, muito se assemelha à procura dos atuais equilíbrios geopolíticos no espaço asiático pós-pandémico.

A nova muralha

Como resultado da pandemia, a China desenrolou uma muralha de seda entre si e o resto do mundo. A sua fronteira geográfica é difícil de traçar, mas não foi apenas forjada através da projeção do armamento militar. É uma muralha ambígua, translucida, suave e leve, mas que não deixa de controlar os mundos laterais e contíguos.

A principal questão reside em compreender como irão reagir os outros estados na região a esta intensa competição securitária, sempre com potencial para escalar e/ou dar começo a um conflito.

A longo prazo, a maioria dos vizinhos da China, onde se incluem, India, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Singapura e Vietnam, entre outros, terão que se alinhar com os EUA para conter o poder da China. Inclusivamente Moscovo.

Alguns destes aliados dos EUA já consideram a China um adversário estratégico, enfatizando o carácter mais agressivo e sério desta relação com potencial conflitual.

Esta nova muralha não reparte, apenas separa, sobretudo ideologicamente, duas mundivisões hegemónicas. Tal como Pompeo notou, a China já está entre nós, integra a economia global, existindo uma interdependência quase inquebrantável.

A dissociação económico-comercial será praticamente impossível e ultradispendiosa. Apesar das economias nacionais norte-americana e chinesa, serem as menos dependentes dos mercados exteriores e representarem 40% da economia global.

Quais, então, os fatores determinantes no relacionamento dos EUA, e não só, com a China? Tudo indica que o "fruto proibido" estará associado à tecnologia de ponta, semicondutores e ciência avançada. Assim como às linhas de abastecimento que passam pela China e que incluem computadores, equipamento de telecomunicações, equipamento médico e terras raras (80% importadas da China).

Logo assistiremos, por razões de segurança nacional, a uma tentativa de dissociação seletiva que, muito provavelmente, será contornada por outras vias e redundará em fracasso.

Por seu turno, a China também está preocupada com a sua crescente vulnerabilidade relacionada com dependência externa de hidrocarbonatos (China já é o maior importador mundial de gás natural), matérias-primas e do sistema de pagamentos internacional assente no dólar norte-americano.

Portanto, embargos, bloqueios nos chokepoints mundiais, bem como a construção de uma rede de aliados no Médio Oriente, são preocupações que os estrategos chineses não podem ignorar.

Apesar das súbitas intenções políticas de dissociação, como será possível terminar o relacionamento nos sectores das telecomunicações, comunicações e nos sistemas de pagamentos? Washington tem noção de que a China não é o Irão.

A reorientação das cadeias de distribuição nunca será bem-sucedida devido aos custos e às operações logísticas associadas. Se as atuais foram estabelecidas, é porque são as mais eficientes, económicas e adequadas à escala da economia global.

A China vende terras raras e minerais críticos para todo o mundo, não porque essas matérias-primas não existam noutras geografias, mas porque simplesmente são aquelas cujos preços são os mais competitivos, incorporando custos ambientais relevantes, além de investimentos avultados. Portanto, são as forças de mercado a ditar as suas regras versus a abstração da segurança nacional.

(Veja-se a complexidade do exemplo da mina norte-americana de Mountain Pass. Por razões de segurança nacional, o Ministério da Defesa dos EUA investiu na reabertura desta mina localizada na Califórnia, que tinha falido em 2017. Em 2019 chegou a produzir 12% de concentrado de terras raras a nível mundial. Paradoxalmente, este concentrado tem de ser processado na China e reenviado para os EUA).

Rouba as vigas, muda os pilares

Esta máxima dos "36 estratagemas" chineses refere-se à técnica segundo a qual um oponente é embalado para um falso sentimento de confiança, pensando que as suas estruturas estão sólidas, quando, na realidade, foram debilitadas, corrompidas ou subornadas.

Para alcançar este objetivo o estratega tem de possuir relações de proximidade com o seu inimigo, mesmo após aparentes derrotas. A China está aberta à reconciliação para pôr termo à atual ansiedade norte-americana, alega o MNE chinês. Os chineses são especialistas em manter a temperatura morna para não escaldar ninguém.

A China é diferente porque é mais ética e amoralista, só está interessada nas relações comerciais e económicas, tudo não passa de uma estratégia win-win, porque a sua elite neototalitária repete a narrativa insistentemente.

Na realidade, com o desenrolar da muralha de seda, a China demonstra que se preserva como mundo inacessível aos ocidentais. Apesar das três revoluções inspiradas no pensamento e ideias europeias e ocidentais que ocorreram na China ao longo do século XX (1911- fim da dinastia; 1949 – comunismo maoista e, em terceiro lugar, a abertura capitalista de Deng Xiaoping), mantem-se a sensação de que não conhecemos a China ou de que não sabemos o é que a China quer.

As ideias vindas do exterior não se entranham, verdadeiramente, na cultura do país. A adoção dos valores e tecnologias ocidentais é oportunista. Se a China tiver sucesso ao adotar e adaptar estas ideias aos seus interesses de longo prazo, volta a transformar uma derrota em vitória, construindo novas vigas e novos pilares para uma civilização antiga.

Quanto aos EUA, a doutrina Pompeo merece reflexão de uma nova geração de líderes (não será do vetusto Joe Biden, mas talvez da ministeriável Susan Rice). O desafio, todavia, permanece sempre o mesmo, quer seja no combate à União Soviética, ao terrorismo global ou à China comunista neototalitária: fortalecer os valores democráticos e distinguirem-se, positivamente, dos seus opositores.