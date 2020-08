Quem quer ser Califa?

Conversão significa a destruição e esquecimento do passado. Seria como se invertêssemos o "cone dos futuros" na direção de um ponto predeterminado. Seria o fim dos futuros alternativos e da capacidade de os imaginar num mundo de inquietudes e incertezas.

Por isso é que o autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, ex-líder da Organização Terrorista Estado Islâmico (OTEI), ordenou a destruição de todos as edificações humanas, que lhe recordariam passados assírios, yazidis, romanos, cristãos, persas, xiitas ou outros, que afrontassem a sua visão reta do destino.

Impor uma nova ordem ideológica significa, para os zelotas, queimar as memórias individuais e coletivas dos outros. É necessário refazer, rapidamente, brutalmente, se necessário, a história.

Impõe-se colocar em marcha um buldózer aniquilador de monumentos, ideias, pertenças e lealdades, esperando que nada sobeje. A história que negam e desconstroem diz-nos que, por vezes, tal ato funciona.

À medida que as igrejas bizantinas de Istambul, transformadas em museus pelo regime de Kemal Mustafa Ataturk, vão sendo reconvertidas, em locais de culto muçulmano pelo atual presidente sultão Recep Tayyip Erdogan, a esperança de uma democracia islâmica que iria servir de modelo para as sociedades muçulmanas no século XXI esvanece-se de vez.

A primeira vítima desta reconversão não é o passado bizantino, é o futuro de uma larga percentagem da população turca que não se revê na liderança do rais Erdogan.

Recordemos que desde o golpe de estado fracassado de 15 de julho de 2016 mais de 150000 funcionários públicos foram despedidos (professores, diplomatas, médicos, técnicos, etc.), mais de 100 mil indivíduos estão detidos (deputados, autarcas, magistrados, militares, polícias, sindicalistas, advogados, empresários, etc.), cerca de 2000 escolas e universidades foram encerradas, pelo menos 4272 juízes e procuradores foram demitidos, mais de 150 media foram encerrados ou confiscados, duas centenas jornalistas foram detidos e resta, por enquanto, um único órgão de comunicação social independente. Neste momento a sociedade turca está amordaçada.

A Turquia real

Entre as reformas introduzidas por Ataturk aquando da fundação da Turquia encontra-se a abolição do Califado, em março de 1924, pela Grande Assembleia Nacional. Porém, tal ato legislativo não significou a separação de poderes entre o estado e as instituições religiosas.

Na Turquia, a religião ficou sob tutela do estado central. Na prática, até às reformas administrativas realizadas após a tentativa de golpe de 2016, tratou-se de um regime sob tutela militar. Uma democracia vigiada pelos militares herdeiros e protetores do kemalismo.

Igualmente em 1924 foi criada uma espécie de "direção-geral dos assuntos religiosos", conhecida por Diyanet, que permitiu ao estado, i.e., aparelho militar, controlar a religião.

Hoje, o Diyanet dispõe sob sua administração direta mais de 85 mil mesquitas e cerca de 110 mil imãs (todos funcionários públicos) espalhados pelo território turco. Estes funcionários foram fundamentais, por exemplo, na mobilização da população no contragolpe de 2016.

Portanto, a Turquia nunca foi um estado secular ao estilo europeu ou ocidental. A religião nunca esteve separada do poder civil e/ou político, mas sim subjugada a este, mais concretamente ao poder militar.

Para muitos turcos o legado de Ataturk será sempre símbolo da opressão militar sobre a liberdade religiosa e de pensamento. Neste cenário, estas duas "Turquias" têm coexistido unidas por um fervoroso nacionalismo, também legado de Mustafa Kemal, o qual nasceu em território que hoje pertence à Grécia.

Assim, quando a 24 de julho, o principal clérigo da Turquia, Ali Aerbas (Diretor/Chefe do Diyanet) liderou de espada na mão, símbolo de conquista na tradição do Islão otomano, o regresso, dos sermões de sexta-feira a Santa Sofia, foi com certeza para recordar que o Islão foi propagado pelo comércio e bom senso original.

Também Erdogan, no seu discurso durante a mesma ocasião, mencionou duas vezes a expressão reconquista, apenas para aqueles que não tivessem compreendido da primeira vez. Claro que a Grécia e a Rússia reagiram de imediato à provocação.

Enquanto no Ocidente se condena cegamente a história (imperialismo e colonialismo ocidental), no Islão assiste-se a uma luta pela liderança da umma. O Império Otomano subjugou a Grécia, a Hungria e os Balcãs, sendo derrotado em Viena em 1683, os otomanos colonizaram partes da Europa (e não só), sendo Erdogan um devoto desta versão reta da história.

Aos quatro ventos

O mundo islâmico tenta reconstruir a sua posição no mundo através da rejeição violenta de qualquer tipo de influências ocidentais. Transformou a sua realidade na busca por uma autenticidade perdida desde os tempos do profeta (salafismo), dando lugar a uma geopolítica apofática (refutação) no seu relacionamento global, em especial com a Europa e os EUA.

Agora, os seus projetos passam por reconverter, reconquistar e repor, sem vergonha, o seu passado alegadamente glorioso e consensual. Do ponto de vista dos líderes do mundo muçulmano, o Ocidente sofre de uma doença civilizacional, logo nada melhor do que a adoção de uma religião inoculadora de paz e submissão.

Erdogan é um dos exemplos desta geopolítica da negação que parece ter perdido o sentido de lugar. A lista das ações musculadas turcas no estrangeiro tornou-se infindável, sobrepondo-se no espaço que outrora correspondia o Império Otomano, numa política externa movida por simbolismos históricos.

Ancara não hesitou em invadir o norte da Síria para criar a sua zona de segurança. A qual iria, alegadamente, enfraquecer os aliados dos curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que estão a ser sistematicamente esmagados e deslocados da fronteira turco-síria desde o verão de 2015.

Devido às mesmas razões, ocupou militarmente o norte do Iraque onde posicionou diversas bases militares, com o consentimento do Governo do Curdistão Iraquiano (os curdos "úteis").

Ao ressurgimento do terrorismo global, em 2014, através das ações do OTEI, teve uma atitude inicial demasiado passiva, fazendo vista grossa às movimentações transfronteiriças e demonstrando demasiada proximidade com os salifi-jiadistas, durante as negociações para a libertação dos reféns do Consulado turco de Mossul.

Posteriormente, envolveu-se ativamente na crise da Líbia, para colocar forças militares no norte de África (janízaros desta vez sírios) e tentar controlar ambas as margens do mar mediterrâneo oriental, reinventando uma "pátria azul" otomana.

Nesta região, pretende explorar recursos energéticos (hidrocarbonetos) em águas disputadas ao longo da costa cipriota, desafiando invadir as águas territoriais da Grécia no mar Egeu e importunando diversos países na região.

Adquiriu o sofisticado sistema antimíssil S-400 à Rússia, o qual irritou os seus "aliados" europeus e da OTAN, contra os quais continua a instrumentalizar a arma demográfica e migratória. Ficando por apurar se o sistema de defesa antiaéreo servirá para detetar e abater aviões de combate MIG ou F16.

Talvez, com a recente descoberta de jazidas de gás natural no Mar Negro redescubra uma ligação aos tártaros da Crimeia que incomode Putin.

Para fazer frente ao polo geopolítico em torno da Arábia Saudita (Egito, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã e Sudão), Erdogan decidiu apoiar o Catar na crise do Golfo, estabelecendo inclusive uma base militar no país e outra na Somália. Direcionou o principal caudal de investimento externo turco em África para a cristã Etiópia.

Acolheu de braços abertos e promoveu entusiasticamente a instalação da Irmandade Muçulmana em Istambul, quando esta foi expulsa pelo regime militar egípcio, dando forma a uma frente islâmica antimilitarista, enfurecendo o Egipto.

O Hamas palestiniano também foi acolhido por Ancara, que mantem relações diplomáticas com Tel Avive, concedendo inclusive cidadania aos seus membros, o que por sua vez enfurece Israel.

Ainda o presidente Macron visitava uma Beirute em ruínas, já o vice-presidente e MNE turcos se manifestavam pelas ruas da cidade contra o neocolonialismo francês, antecipando-se a todos os países muçulmanos, incluindo ao MNE do Irão que têm nos árabes do Hizbollah um aliado estratégico fundamental.

Ancara pretende tomar a dianteira na guerra cultural contra Israel e na defesa de Jerusalém, o que não será bem visto por Amã, responsável pelos assuntos de Jerusalém, nem por Teerão cujo patrocínio ao sistema libanês tem 40 anos.

Mudando de geografia, já antes Erdogan tinha defendido acerrimamente o Azerbaijão no ressurgimento das tensões contra a Arménia.

Do lado europeu, apenas a França (e a Itália) reagiu, a Alemanha tem sido mais cautelosa, dado os cerca de 3 milhões de turcos que residem no país, e aos quais o Diyanet tem prestado especial atenção (o orçamento da organização quadruplicou após a tentativa de golpe em 2016).

Erdogan pretende rever os tratados de Sévres (1920) e de Lausanne (1923), e assim a soberania da Turquia sobre importantes territórios do Próximo Oriente e do mediterrâneo. Claro que não será para defender os interesses curdos ou arménios também prejudicados pela redação desses tratados.

Washington e Londres estão a cientes dessa situação. Curiosamente, tanto a líder da CIA, Gina Haspel, como o atual líder do MI6, Richard Moore, são turcófonos e conhecem bem a história e a cultura do país (aliás o Porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, também é turcófono) e a personalidade do seu líder.

O mesmo não se pode dizer de Bruxelas, que apesar das duas décadas de negociações com Ancara sobre a adesão da Turquia à União nunca se preocupou em compreender os caminhos tortuosos do país. O atual executivo da Comissão Europeia ainda deve desconhecer, quais, no mapa, são as fronteiras da Turquia. Por enquanto, podemos contar com o livro de cheques de Angela Merkel para apaziguar as pretensões de Erdogan e as irritações de Atenas.

Erdogan 2024

Ataturk utilizou a religião para combater arménios, britânicos, franceses, italianos e gregos. Depois de alcançar a vitória livrou-se do Islão porque representava um empecilho para modernizar e ocidentalizar a nova Turquia.

Em breve o grafismo latinizado do alfabeto turco será alterado e a grafia tradicional turca será adotada em todas as escolas. Erdogan entende que a Turquia não pode ter vergonha do seu passado ao contrário do que pensavam os seus fundadores. Erdogan sonha, desde os tempos de criança, em que frequentava a íman hatip (madrassa), reerguer as glórias islâmico-otomanas.

O confronto entre Erdogan e os kemalistas ficará agendado para 2024, aquando do centenário da abolição do califado. Será que Erdogan irá tentar fazer renascer o Califado, e abolir o legado kemalismo? Veremos, então, qual a real identidade da Turquia e futuro dos seus sonhos individuais de Erdogan ou coletivos da nação turca.

Entretanto, a política externa turca, sob o comando de Erdogan, torna-se cada vez mais arrojada, impetuoso e ofensiva. Da estratégia de "zero problemas com os vizinhos" passámos à estratégia de disparar em todas as direções, para obter resultados, sejam eles quais forem.

Erdogan poderá, tão-só, pretender transformar a Turquia numa grande potência, lugar que lhe assenta, naturalmente, na cena mundial. Poderá pretender, apenas, ser consultado, ter uma palavra a dizer em todos os assuntos que digam respeito à esfera de influência regional turca.

Aliás estamos certos de que o atual presidente não representará os anseios de toda a população turca. Mas como resistir, quer internamente, quer externamente, a estes sonhos de vã glória?