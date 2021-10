A desenvoltura da retirada do EUA do Afeganistão, para além da turbulência provocada no ciclo noticioso mundial, permitiu libertar o génio da lâmpada geopolítica do Médio Oriente.



Rondas de conversações e encontros tomaram conta das dinâmicas conflituais, em tentativas reiteradas de reparação da amargura vivida pelos atores do teatro diplomático regional.



Renovam-se os cálculos político-estratégicos no fermentar de um ambiente de cooperação e segurança regional, apesar das diferenças histórico-culturais e das aspirações hegemónicas latentes em todos os quadrantes.