América way of war

A probabilidade de se morrer de um ataque terrorista na Europa é de 0,02 por 100 mil. Ligeiramente menos arriscado do que se morrer afogado na banheira. Logo, os ataques terroristas podem ser considerados acontecimentos raros na Europa ocidental, mas também nos Estados Unidos. Decorrendo que, uma avaliação ponderada do risco é crucial para manter a sanidade democrática.



Numa conjuntura pós-pandémica, onde imperam os prenúncios alarmantes de crise climática experienciados no loop da desordem digital, os níveis de insegurança pessoal estão a atingir novos limites, com graves consequências psicossociais. Neste quadro, a ameaça terrorista vai perdendo predominância nas sociedades ocidentais.



Quando os militares dos EUA retiraram do Afeganistão poucos vislumbraram uma vitória. Sob o prisma geoestratégico, foi mais uma guerra perdida porque nunca poderia ter sido ganha. Todavia, na prática, o território norte-americano nunca mais foi visado por um ataque terrorista da escala do 11 de Setembro de 2001.