Como fazer com que Putin não faça

No palco dos conflitos estratégicos existe uma fronteira ténue entre prevenir e provocar. Por essa razão é que durante a Guerra Fria, como forma de garantir a paz e segurança, se viveu um delicado equilíbrio do terror. Com a escalada de tensão no conflito na Ucrânia assistimos de novo ao desenrolar do jogo de perceções no xadrez global.



Em termos militares, para desencorajar uma agressão, temos que demonstrar ter capacidade para derrotar um ataque ou, pelo menos, tentar provar que esse ataque será demasiado custoso para valer a pena.



É com um novo regresso da escola realista que assistimos ao desfecho do período de transição pós-Guerra Fria. No verão de 2021, após uma reunião de três horas com Putin, o recém-eleito Presidente Biden, expressava o seu otimismo cauteloso na construção de um caminho de acomodação política com Putin, tentando alterar aquilo que era uma dinâmica negativa no relacionamento entre Estados Unidos e Rússia.