Zona cinzenta

Prossegue a especulação sobre o que Putin, realmente, pretende com as suas renovadas manobras de guerra. Há já vários anos que o Kremlin fez do movimento de tropas uma arma para manter zonas consideradas estratégicas atoladas em conflitos congelados.



Um sentimento de suspense assoma-se dos atores-alvo e seus aliados, à espera do golpe frontal, que nunca chega a suceder. Passado o frenesim "psycho killer" damos conta do fait accompli, como sendo absolutamente natural. Já foi assim na própria Ucrânia, Geórgia e Síria, por exemplo.



Será que Putin estará a fazer bluff, para ludibriar a União Europeia e a NATO, num momento crucial dos processos de decisão estratégica de ambas as organizações, ou estará apenas a aguardar a oportunidade para encetar o blitz fatal sobre Kiev, inspirado na reação norte-americana à incursão dos Talibã sobre Cabul?