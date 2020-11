O eco das nossas palavras

À hora da entrevista de ontem, na TVI, entre André Ventura e Miguel Sousa Tavares, estava a corrigir exames dos meus alunos e a partilhar uma das muitas campanhas em curso para combater a pobreza.Portugal é um país pobre, sempre foi, com muita miséria escondida e um jeito particular para esconder a pobreza, dando-se ares de remediado, apostando sempre na estratégia de que o que não tem remédio, remediado está. Da entrevista saltaram várias ideias e frases para a arena digital e acordei esta manhã para um infindável fio no Twitter que me mostrou o melhor e o pior da entrevista ou, talvez, o que despertou mais atenção entre quem assistiu. À hora a que escrevo isto já há informação sobre muitas das afirmações sem contraditório e das ideias infundadas, transformadas em perguntas. Sobre isso, pouco a acrescentar, porque o óbvio dispensa apresentações: a comunicação social tem a obrigação de dar espaço a todas as perspectivas políticas mas também deve ser muito cuidadosa com o protagonismo que lhes concede. Depois de ler tantos comentários não consigo deixar de pensar o que acontecerá no íntimo de uma pessoa para se posicionar desta forma, sabendo, pelo exemplo da história, que extremismos políticos nunca trazem nada de bom. Será talvez resultado deste excesso comunicacional em que nos encontramos, que faz com que o "falem mal mas falem de mim" se sobreponha à coerência e responsabilidade do que temos para dizer? Sobre isso, basta pensar na senhora da TVI que se atira ao leões com um "pra cima de puta". Haja vontade de dar nas vistas...Das razões para o mediatismo deste líder partidário - sucesso talvez seja prematuro - a pobreza pode explicar muitas delas. Voltemos ao início do texto porque afirmei que Portugal é um país pobre. Os dados do INE, sobre os principais indicadores de desigualdade, pobreza e exclusão social, do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento sobre os rendimentos das famílias em 2018, mostra que o limiar da pobreza mudou e que uma pessoa com um rendimento de 480 euros mensais é considerada pobre. Quatrocentos e oitenta euros… Ainda que os indicadores tenham decrescido e que a intensidade da pobreza também tenha diminuído, a população com emprego que vive em situação de pobreza aumentou. Confuso? Há uma melhoria das condições de vida e das políticas que melhoram as condições sociais no nosso país mas, de forma simples e directa, os pobre continuam pobres e só os muito ricos enriquecem porque mais de 1,7 milhões de pessoas estão em situação de pobreza, grande parte crianças e jovens. Estamos melhor, sim, mas a sério que acreditam no "vai tudo ficar bem"?...Gosto muito de Portugal. Acho até que é um país perfeito, para quem tempo e dinheiro, contudo, para quem tem de trabalhar, está ali no satisfaz menos. E está nesta classificação há tanto tempo que nos habituámos, todos, a uma situação que poderia ser resolvida e só não o é porque vão empurrando com a barriga, responsabilizando quem lá esteve antes e deixou as contas uma miséria, aproveitando os fundos Europeus para encher os bolsos e pouco fazer. Ou fazer um bocadinho que não acaba com as desigualdades. Se repararmos bem, quem pouco ou nada faz acaba sempre por se safar com um lugar de topo numa fundação ou estrutura pública, aqui ou no estrangeiro, numa estratégia de carreira que ignora o bem comum, a missão de cidadania que compete a um cargo público e o cumprimento do dever que lhe é devido. Vamos aceitando placidamente porque, apesar de ficarmos com os restos, vamos comendo do mesmo prato, com a corrupçãozinha pequenina, de todos os dias, que mina o sistema. Ou acham mesmo que são só vocês que metem uma factura nas despesas da empresa que é despesa pessoal? São milhares de pessoas envolvidas neste processo de enganar o Estado porque o Estado se presta a isso: não só não dá o exemplo - é o pior pagador e o mais desorganizado - como também mostra o que não se deve fazer, com os seus dirigentes tantas vezes envolvidos em cenas mal explicadas que acabam por cair no esquecimento de quem anda, de papelinho em papelinho, a tentar arranjar um financiamento ou um apoio, seja ele verdadeiramente necessário ou um subterfúgio para retirar, ao Estado, aquilo que cobrou a mais. Se é certo que são mais os que levam isto a sério dos que metem ao bolso, também é certo que este delapidar das finanças públicas - e até da paciência das pessoas - tem consequências graves que justificam que aquilo que se diz na rua, e nas conversas de café, seja apropriado por um líder partidário, transformado em frases que ficam no ouvido, debitadas no horário nobre da TV portuguesa. Mal comparado, parece a história do indivíduo que inventou a playlist na rádio: sentado num snack bar, registava as músicas que as pessoas escolhiam pagar para ouvir na jukebox, que depois tocava em repeat na rádio que dirigia. Foi um sucesso que perdura porque, afinal, só queremos o eco das nossas palavras.