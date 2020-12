Vou dar block a esta chain de falta de noção

Há muitos anos, o meu percurso profissional cruzou-se com um processo chamado digitalização. Na altura, poderia tê-lo contornado. Abracei-o e isso levou-me a criar um projecto editorial digital, o urbanista, cujo fim determinei este ano, mas estou capaz de criar algo novo, o podcast da noção. Porquê? Na maior parte dos dias, a minha vontade é a de fazer uma espécie de rádio em directo. O mundo acontece em tempo real, sem estar a pensar na harmonia estética que nos faz gostar de um perfil no instagram. Quero usar aquilo que acredito ter de melhor, a palavra e a argumentação, mas depois lembro-me do ridículo alcance que as coisas têm e reduzo-me à minha insignificância, arregaço as mangas e volto ao trabalho, porque não sou comentadora profissional. A seguir penso que, apesar do megafone que a Internet nos dá, chegamos a uma pessoa de cada vez e, só às vezes, essa pessoa nos dá o poder da amplificação da voz.

Talvez por isso acabe sempre por questionar-me como conseguem, tantas pessoas, criar o seu próprio palco, como podem estar em grande destaque, com um outro megafone chamado televisão, a dizer disparates. Prefiro não dizer nomes para não ampliar o absurdo. Na mesma semana, dois grandes nomes da televisão em Portugal avançam ideias estapafúrdias em directo, na veleidade de quem tudo sabe e nada tem a aprender. Por mais que queiramos dourar a pílula, não há como humanizar a morte de milhares de pessoas em câmaras de gás, porque o argumento que lhe estava na base era o ódio e esse, é um sentimento muito (pouco) humano. Se muitos soldados sofreram com as ordens que tinham de cumprir, sob pena de, também eles, serem fuzilados? Não tenho dúvida alguma, como não tenho dúvidas de que muitos superiores hierárquicos se rebelaram contra esta decisão. Dos fracos - que eram fortes de espírito e moral - não reza a história e o que ficou para a história foi o ódio de Hitler àqueles que, diz a história, lhe vetaram a entrada na academia das artes.

Fast forward para o século XXI e, novamente em directo, assistimos a uma daquelas traduções manhosas dos títulos dos filmes. Parece que "blockchain" é nada mais, nada menos do que bloquear em cadeia. Oh no, no, no.… Eu não sei o que faria se um aluno meu desse esta resposta, mas sei que blockchain não é isto. E sei, sobretudo, que isto acontece porque o nível de literacia mediática e digital em Portugal - e no mundo - é extraordinariamente baixo. Ao entrevistado desta semana da Cristina não lhe retiro o valor do seu percurso profissional, sobretudo como escritor, mas é importante percebermos - todos - que não chega ser conhecido, é preciso ter conhecimento, e sobre o tema, o entrevistado provou não o ter. Porque a imaginação nos safa num exame de direito romano, na complexidade do mundo moderno, a prosa não chega. O blockchain é um protocolo de confiança criado para garantir a segurança de transações financeiras, e qualquer pesquisa na web nos mostra exactamente o que é, e como funciona. Aplicada às fake news, a lógica de protocolos na qual se baseia esta tecnologia, vai fragmentar o processo de transmissão de conteúdos em blocos, criando uma impressão digital para cada um. Ainda está em desenvolvimento e pretende assegurar uma versão imutável do conteúdo verdadeiro através de várias auditorias no processo de distribuição. Muito complexo, mas exequível, e as grandes organizações que dominam o ecossistema digital estão a trabalhar nestes processos, mas não se chamam blockchain. Recorrem à lógica usada na criação da tecnologia de registo blockchain para desenvolver um algoritmo de autenticação e rastreamento do conteúdo, categorizando-o em listas, cuja classificação garante a proveniência (eliminando o que não se encaixa nestes perfis). Numa frase: a tecnologia blockchain, criada para garantir a segurança de transacções financeiras online, pode também vir a ser usada para combater as fake news. Nunca, como afirmou, para bloquear em cadeia, numa tradução directa do verbo Block e da palavra Chain. Porque razão a tecnologia blockchain está a servir de base a este desenvolvimento? Cada registo de dados é feito através de blocos lineares e cronológicos que são validados ao longo do percurso, mantendo a informação anterior intacta, como se, numa corrida de estafetas, pedíssemos o ID a quem entrega o testemunho, para conseguimos, sempre, chegar à origem. Complicado?

Bastante. O mundo evolui a uma rapidez cada vez mais difícil de acompanhar por isso é tão importante estamos informados, sobretudo sermos capazes de, através de uma pesquisa na web, confirmar - ou desconstruir - muitos disparates que ouvimos, principalmente na televisão, cada vez mais o reduto de quem não consegue compreender os mecanismos e as características da comunicação digital. As redes sociais on-line em muito contribuem para este panorama, num esquema em que somos facilmente influenciados por intriga e desinformação, das quais nos afastamos porque não queremos lutas na lama com perfis cujo rosto não se conhece, sucumbir na areia movediça dos conteúdos relacionados, ou afundar no lodo das conversas que nada acrescentam ao nosso conhecimento. E porque não há block que nos valha, acabamos por fazer parte de uma chain que não acaba: a da desinformação (ou falta de noção).