"As compras semanais, que as famílias, habitualmente, fazem ao sábado".Ouvi esta manhã um líder partidário afirmar. Quem foi, pouco importa, o que é importante é a razão pela qual as compras se fazem ao sábado. Esta é uma rotina que satisfaz as famílias ou não têm tempo durante a semana? Se não podem fazer compras durante a semana e se os hipermercados estão abertos até às 23h (em termos gerais e na era pré Covid), o que falha na nossa sociedade para que as famílias tenham, como actividade de sábado de manhã, uma ida ao hipermercado? Explica-se de forma simples e directa: as famílias não têm vida, vivem a trabalhar, o que significa que reservam uma das manhãs do fim de semana, do seu tempo livre (quando o têm) para as rotinas que fazem parte da vida de todos nós.É tudo uma questão de organização, afirmam alguns. Se nos organizarmos, conseguimos uma vida equilibrada, dizem outros. É mentira, não conseguimos. Nas condições actuais, há três opções: abdicar parcialmente do trabalho em função da família, o que significa estagnar profissionalmente quando temos uma situação estável (coisa rara); ter o trabalho equilibrado - entenda-se, não ter uma lista de coisas para fazer daqui ao infinito - ou termos a vida pessoal e familiar equilibrada, com a tal lista de afazeres profissionais a crescer de dia para dia. Depois há quem tenha sempre o mesmo para fazer, mas ocupe qualquer coisa como 3 a 4 horas do seu dia em deslocações, porque mora longe do local de trabalho, acumula 1 ou 2 empregos para pagar as contas, e combina diferentes meios de transporte para se deslocar. Porque mora longe? Portugal, especialmente Lisboa, tornou-se especial aos olhos do turismo mundial, muitos estrangeiros descobriram este país à beira mar plantado, e a ganância típica de todos nós fez inflacionar o mercado imobiliário no centro e na periferia, empurrando para fora das grandes cidades quem não pode acompanhar a subida do preço das casas. E porque se demora tanto tempo em deslocações? Chama-se planeamento urbanístico, desenho urbano das cidades, que deve incluir uma visão estratégica para uma mobilidade integrada, que considere formas activas de transporte pessoal (a pé ou de bicicleta, por exemplo) e desenvolva fórmulas de orientação do trânsito, considerando a relação entre o lugar, o automóvel e o transporte colectivo que, entre nós, é quase sempre desconsiderado, criando uma cidade pouco pensada para os que lá vivem.Tempo para ir ao supermercado? Em alguns casos nem para dormir ou preparar refeições equilibradas, em outros, falta o dinheiro para os ingredientes que garantem esse equilíbrio. Dos mais pobres aos mais abastados o problema é sempre a falta de tempo e a diferença é que uns trabalham para viver e outros vivem para trabalhar. Em comum, a manutenção de um estilo de vida. No primeiro caso, o estilo é a menor das preocupações, no segundo, é tudo uma questão de estilo. Vivemos sob pressão, entre a pressão do estilo de vida que queremos alcançar ou apenas manter, e a pressão para os resultados, com horários inflexíveis, muitas horas num ambiente de trabalho pouco amigável e uma estrutura social que privilegia o trabalho em detrimento do bem estar, em cidades que precisam urgentemente de ser repensadas porque, como estão definidas, podem contribuir para elevados níveis de stress e, consequentemente, problemas de carácter psicológico que afectam o desempenho social, profissional e pessoal do indivíduo.Com ou sem Covid, o problema das compras ao sábado de manhã é um problema social, da forma como a sociedade se (des)organizou e normalizou a privação de sono, associou o excesso de trabalho à ideia de sucesso e aceitou o controlo dos efeitos deste comportamento obsessivo com pensos rápidos, em forma de comprimidos, que disfarçam sintomas e não curam o problema. É uma questão social porque nos afasta, enquanto família, dispersando-nos no tempo e no espaço, com poucos momentos de reunião. Os mais jovens são largados na escola e os que não têm recursos ficam entregues a si mesmos quando as aulas acabam. Compram refrigerantes e sandes pré-preparadas, por vezes pizzas, que comem frias sentados num banco de jardim ou nas escadas de mármore dos prédios junto à escola. Antigamente almoçávamos em casa, mesmo que não estivesse mais ninguém, mas neste modelo urbano-cosmopolita da comida pronta e da vida fast qualquer coisa, perderam-se valores e, sobretudo, momentos de pausa. Em tempos de Covid, os jovens amontoam-se, partilham bebidas e andam juntos à vista de todos, sem qualquer supervisão parental. Os pais estão longe, a trabalhar. Antigamente também falhava a supervisão, mas havia uma estrutura comunitária mais forte que nos unia a todos.Ao problema social, juntamos outro, o mesmo de sempre, de cedência aos interesses das grandes empresas em detrimento do pequeno empresário, remediando situações sem uma estratégia de longo prazo. Creio ser importante fazer contas de cabeça e lembrar a cadeia de contágio que advém do colapso da restauração e turismo. Além do impacto directo de uma falência, quando fecha um restaurante, não são apenas os seus empregados que ficam sem trabalho, é todo um conjunto de fornecedores que se estende até à origem da matéria prima. São muitas áreas de negócio, grandes e pequenas empresas, pessoas e famílias que perdem rendimentos. Se a isto juntarmos as moratórias que estão a terminar, os desempregados com menos de 25 anos, que são já 26% dos jovens, ou a indefinição relativa aos apoios especiais para a restauração, temos matéria mais do que suficiente para os noticiários de uma semana, sem acompanhar, ao pormenor, a novela da maior democracia do mundo. Compras ao sábado de manhã porque, para a maior parte das famílias, não há outra opção.