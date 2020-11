Emergência é discutir a emergência

Por vezes penso na razão que nos leva a acompanhar tão de perto a política do outro lado do Atlântico, com o tanto que há para discutir aqui mesmo, à nossa porta. Se é certo que a política e os acontecimentos das maiores nações influenciam o mundo, também me ocorre se esta não será uma manobra de distracção em relação ao que realmente importa. Eu não sei interpretar - ler, como se diz por aí - os resultados das eleições norte-americanas e não consigo desvendar os meandros da política nacional, especialmente num momento da história tão complexo e que, como dizem os especialistas, está mais dividido do que nunca.

O que provoca essa divisão nas sociedades? O que sabemos sobre isso?

Do alto do meu privilégio, por vezes olho o mundo e as suas grandes questões com a sensação de fazer parte de um reality show coordenado por uma inteligência artificial descontrolada, numa realidade que supera qualquer colosso da criatividade humana. Também me lembro, muitas vezes, de um filme pastilha elástica que representa, muito bem, a política e os media. Em 2020, Wag the Dog merece ser revisitado. É uma sátira às manobras políticas: do escândalo Lewinsky, durante o período Clinton, ao Suleimani que Trump arranjou para não se falar do seu potencial impeachment, por cá as manobras não criam filmes mas desenvolvem narrativas hollywoodescas para retirar temas da agenda mediática. Querem exemplos?…

Para quem não se recorda do filme de 1997, a história conta-se em poucas palavras: em véspera de eleições, e para desviar as atenções de um escândalo sexual com uma escuteira, o Presidente dos E.U.A. contratou um relações públicas e um realizador de cinema para criarem uma narrativa suficientemente poderosa que abafasse o escândalo. Inventaram uma guerra com a Albânia. Porquê? Porque não? Porque, dizem, ninguém sabe nada sobre a Albânia, criando assim uma narrativa que se resume a um slogan. Na verdade, a guerra nunca é sobre o que origina o conflito, antes sobre a sua percepção. Recordam, então, que nada mais importa, porque nunca nos lembramos da guerra, apenas dos seus ícones: a jovem nua coberta em Napalm, o V de vitória, os fuzileiros que erguem a bandeira… E concluem: a guerra é show business. Eu acrescento que hoje tudo é show business, porque transformámos a nossa vida pessoal num show off exibido nas redes sociais. Porque haveria de ser diferente com a política e o exercício do poder? A partir do momento em que passámos a fazer uma curadoria da vida real, deixámos de questionar se o exercício do poder estaria subvertido à mesma lógica. Sempre esteve, agora ainda mais, condicionado pela forma como a tecnologia digital interpenetrou os conceitos de verdade, confiança e jornalismo. Vivemos tempos desafiantes que nos obrigam a aprender a ler o real. Sobre isto ninguém fala. O jornalismo mastiga os factos e apresenta demasiadas opiniões cujas ligações só em parte se conhecem. É difícil perceber quem é quem, o que representa, que influências sofre e porque faz determinadas afirmações. Sobretudo, até que ponto se deixou influenciar por aquilo que encontra na rede e como isso também pode ter sido manipulado. Teoria da conspiração? Antes fosse.

As fake news de que tanto se fala são apenas parte do problema que constrói a sociedade polarizada que hoje caracteriza os Estados Unidos: propaganda e contra propaganda sempre existiram, agora intensificadas por algoritmos e inteligência artificial que manipulam, promovem e definem aquilo que encontramos na esfera pública, especialmente nas redes sociais digitais. Os principais actores da política moderna não são os políticos, mas quem opera as máquinas, os códigos e as definições que as notícias ou conteúdos à solta na rede instrumentalizam, criando uma mediatização digital que nos ilude constantemente. E mesmo quando pensamos que políticos, jornalistas e cidadãos estão na mesma arena e que a rede aberta é uma democratização da sociedade, importa questionar de que forma o nosso pensamento não estará a ser manipulado. A digitalização mudou a forma como vivemos e criou um paradigma descentralizado, global, interactivo e aparentemente democrático que nos esquecemos de compreender e, sobretudo, questionar. Por outro lado, será que nos interessa saber a influência dos votos no Wisconsin para a vitória? Saberemos localizar este Estado no mapa? Queremos saber identificá-lo? A quem interessa, profundamente, quantos votos ainda há por apurar e quantos de nós estarão a acompanhar, ao minuto, as presidenciais norte-americanas?

Há 4 anos a vitória de Trump não foi uma surpresa, mas surpreendeu aqueles que consideram a América o país moderno de Nova Iorque, São Francisco ou Los Angeles. Este ano repetiram a abordagem, focando a sua atenção numa sociedade urbana e cosmopolita, sem conseguirem auscultar aqueles que ainda acreditam no american dream que Trump protagoniza, reagindo às sua comunicação emocional e primária.

Esta manhã liguei o rádio, ouvi as notícias, enquanto recebia notificações sobre as eleições norte-americanas, como se a emergência fosse esta, como se em Portugal o futuro não estivesse também em aberto, como se o SNS não estivesse, também, a precisar de internamento perante o aumento do número de casos de Covid-19, enquanto discutimos quem é o próximo na Casa Branca. Felizmente há quem acompanhe ao minuto, apesar d polarização também acontecer aqui, de formas diferentes e com resultado nas notícias: as que falam sobre o aumento do número de mortes e as outras, as boas notícias do aumento do número de recuperados, num esforço óbvio para reforçar a ideia, na qual todos queremos acreditar, de que vai ficar tudo bem. Claramente, a emergência somos nós.