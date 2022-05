Estou, chefe? Amanhã não vou

Há uns anos, quando percebi - e depois decidi - que a minha vida profissional poderia não ter horário fixo e que poderia fazer boa parte do meu trabalho a partir de qualquer lado, também experimentei inverter horários. Gosto de alterar o plano habitual da vida, porque sendo possível, a vida pode ser como e o que queremos. Mesmo quando trabalhamos para outros podemos reclamar independência e flexibilidade, retribuindo resultados e produtividade. Neste processo, a tendência chega dos Estados Unidos, onde a the great resignation ganha cada vez mais relevância enquanto tendência. Começou antes da pandemia, acalmou durante o confinamento e está a crescer. Em Março de 2022, 4.53 milhões de pessoas abandonaram o seu emprego, contra 4.51 milhões em Novembro de 2021. Os dados demonstram a sua consolidação, num contexto em que recuperamos a confiança e a economia começa a mexer. No mesmo sentido, a Harvard Business Review (HBR) explica que os números contam a história: entre 2009 e 2019 a percentagem de despedimentos cresceu apenas 0.10 pontos percentuais em cada ano.