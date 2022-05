Trabalhar para aquecer e uma mão por lavar

Nunca vos acontece pensar que investem parte do vosso tempo em projectos ou tarefas sem retorno imediato as quais, não sendo apostas de longo prazo, supõem algum tipo de benefício que nunca se concretiza?

Vivemos numa cultura na qual a ideia de trabalho se confunde com muitas outras coisas, nenhuma delas sujeita a remuneração mas repleta de reputação ou gratificação. É sobretudo uma caixa de Pandora que supostamente nos dá contactos e oportunidades trocando essa hipótese por aquilo que sabemos fazer melhor. E vamos fazendo, num compromisso que assumimos com o outro e nós mesmos, até nos esquecermos de que, na base desse acordo, estava a possibilidade de, com isso, ganharmos dinheiro, o objectivo final daquilo que entendemos por trabalho. Confuso?