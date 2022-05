20:00

O valor da aldeia global

Mudou mais depressa a mentalidade do empregado do que a do empregador, razão pela qual os mais competentes saem, os mais corajosos abandonam, os mais eficientes batem com a porta, deixando as empresas com dificuldade em reter e, a seguir, em contratar talento porque são muitos os que já não aceitam as condições que as empresas têm para dar.