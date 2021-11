COP26: a culpa é nossa

Passo metade do tempo a pensar como posso dar o meu contributo para travar a fundo e inverter a marcha do apocalipse climático, a outra metade culpada com os comportamentos menos verdes que ainda tenho e, no tempo que me sobra, a revirar os olhos aos que pensam que nada disto é real, que sempre existiram alterações de temperatura e que o Planeta tem um sistema de auto-regulação. Lamento, não tem e o contributo das indústrias criadas pelo ser humano em muito têm contribuído para o seu desequilíbrio. A isto, junto um outro revirar de olhos que resulta da forma inteligente como as empresas com maior responsabilidade por este desastre ambiental conseguiram, ao longo do tempo, criar um sentimento de culpa individual, transferindo o fardo para cada um de nós, enquanto foram criando novas indústrias, supostamente menos poluentes mas que coincidem todas num ponto: consumo.