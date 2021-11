Pai, não publiques isso!

Escrever a Vida Instagramável confrontou-me com a minha própria vida, mas sobretudo, com a realidade em que vivemos. Se, durante muito tempo, pensei que precisaríamos ensinar os miúdos sobre as questões de privacidade e segurança nas redes, convenço- me cada vez mais de que não há um padrão (de conhecimento e comportamento) e que os que mais precisam aprender são os pais, grupo, no qual, novamente, não há padrão. Para aqueles que, como eu, cresceram numa rede que se estendia até onde o olhar permitia, que conheciam o mundo através da sua própria experiência e de um ecrã que lhes mostrava o outro mundo ao qual não tinham acesso directo, migrar para a Internet, descobrir o poder de uma vida em rede (e sem rede) foi um misto de surpresa e fascínio que nos levou a querer cada vez mais: mais tempo online, mais vida online, mais funcionalidades online, mais velocidade online, mais tudo (!), a ponto de estarmos a transferir boa parte da nossa vida quotidiana para uma estrutura de ligações disponíveis, apenas e só, através da Internet.