Desconfinar. Confiar. Aguentar? #assimnãoéescola vai (mesmo) dar que falar

Adiantando-se às críticas, ciente do murmúrio dos pais e educadores sobre a escola, as máscaras e o impacto físico, emocional e, sobretudo, a saúde física e mental das crianças e jovens, o Ministro da Educação avançou hoje, na rádio, essa necessidade da escola ser prioritariamente presencial. Ainda sem respostas concretas para vários temas, como a digitalização do ensino ou o reforço tão necessário dos equipamentos digitais para os alunos da acção social escolar, aos quais foram "prometidos computadores", e que continuam a aguardar a concretização do programa do Governo, de transição digital. Data? Não ouvi. Está tudo ligado, adiantou, inclusivamente a formação de professores, acrescento eu. O programa da escola digital, afirmou o Ministro, é muito mais do que isso. Seguramente!, vibro ao escutá-lo. Também sei que não se muda a escola, menos ainda, o ensino, de um dia para o outro, mas tal já deveria estar em curso. Estamos muito atrasados neste processo, sobretudo naquele que visa dotar a sociedade, no geral, de literacia digital. Ou literacia, penso para mim. Precisamos avançar muito rapidamente.

Antes de escrever, a reflexão: se tenho voz, vou usá-la, mesmo que ninguém me oiça, mesmo que ninguém leia o que escrevo ou, pior, que se perceba o que quero dizer porque nos falta literacia. Como outros, tenho muita dificuldade em compreender esta tão grande necessidade de voltar ao normal quando o normal seria criar um novo normal. Mudar é difícil, custa e dá trabalho. O conforto do que já conhecemos é sempre melhor, mesmo quando o que conhecemos não nos conforta. E se, em vez de um novo normal, criássemos algo diferente? Enquanto cidadãos, clientes, funcionários, sabemos que aquilo que conhecíamos é agora impossível e que assim será durante muito tempo. Porque não arriscar e abraçar uma nova realidade, inovando processos com base nas necessidades actuais e nas ferramentas de que dispomos?

Esta manhã também ouvi falar sobre um conjunto medidas de organização e funcionamento do ano lectivo, condições de segurança numa lógica assente na confiança. Será de confiar? Tenho dificuldade em confiar nas medidas implementadas por decreto. Com ou sem medo, o facto é que as condições de segurança pouco asseguram sobre o impacto do uso de máscaras na saúde, especialmente as que a escola da minha filha distribuiu, informando serem de carácter obrigatório, esquecendo-se de esclarecer os pais sobre as especificações técnicas e certificação das mesmas. São máscaras comunitárias, entregues num saco de plástico, transparente, sem informação adicional, o número de horas que devem ser usadas ou quantas lavagens suportam. Uma dessas máscaras, com 6 horas de utilização, lavada cuidadosamente à mão com água fria e sabão azul e branco está, literalmente, a desfazer-se. Era de confiança e segurança que falava o senhor Ministro? Na mesma escola, há janelas que não abrem e estores que não sobem. Chama-se Rita. Sentam-se por números. Aluna número 28, sentada na última fila, a mais distante da janela. Confiar? Na falta de luz natural desse canto, no professor que se ouve mal ou na distância que o digital poderia anular?

Emoções à parte, garantem-nos que não existem contra-indicações, que é falsa a ideia de que, usando máscara, aumenta a concentração de dióxido de carbono no sangue, consequentemente, diminuem os níveis de oxigénio. É óbvio que tal não acontece, caso contrário os profissionais de saúde estariam todos, sem excepção, a cair redondos no chão. Contudo, se tal é verdade para uma máscara de uso clínico, pouco se sabe sobre os artigos têxteis, aos quais também chamamos máscaras comunitárias, destinadas aos profissionais em contacto frequente com o público e a população em geral. De acordo com o documento sobre máscaras destinadas à utilização no âmbito da Covid-19 do Infarmed, os níveis de filtração, respirabilidade, desenho e construção são da responsabilidade do fabricante, que deve escolher matérias-primas adequadas, cumprir os requisitos definidos e testá-las em laboratório, de acordo com os normativos aplicáveis. Confiar? Nas máscaras de uso clínico. Nas restantes? Tenho dúvidas e sei que tenho em casa uma criança que, ao fim de dois dias de aulas, estava mais cansada do que nunca, com dores de cabeça e a traqueia inflamada. Confiar?

Na rádio ouvi falar em portarias e rácios, mas não ouvi falar em datas ou concretizações, pedagogia ou, para além da protecção contra o vírus, a saúde. Ouvi dizer que o ensino deve ser presencial porque, apesar das mais valias, o mais importante é privilegiar o ensino à distância, perdão, presencial. Foi mesmo assim que falou o nosso Ministro. Lapsus linguae ou em bom português, a fugir-lhe a boca para a verdade. Confiar?