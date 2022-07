A sociedade da mediocridade. Ou da inteligência artificial

Há muito que deixei de me preocupar com o que pensam de mim, sequer se pensam alguma coisa sobre mim. Escrevo para quem me lê e não para quem me possa ler.

Há muito que deixei de me preocupar com o que pensam de mim, sequer se pensam alguma coisa sobre mim. Escrevo para quem me lê e não para quem me possa ler, usando este canal para passar mensagens, posicionar-me ou tentar, com isto, algo mais do que simplesmente escrever. Se contribuir para alguém ficar a pensar no tema, fico feliz. Por isso, não me bato por cliques, tal como não faço favores, nem uso está, como uma plataforma política ou de intervenção. Sou apenas alguém que pensa sobre aquilo que raramente nos apetece pensar. De outra forma hesitaria escrever sobre a mediocridade mas a verdade é que estamos num contexto de mediocridade geral, sem rasgos criativos, sem intervenções de relevo e sem acções que nos façam sentir que o mundo vai mudar. O mundo já mudou e não foi para melhor. Sinto que há um pequeno grupo a debater-se contra um enorme grupo, bafejado pela sorte de ser medíocre, pela vantagem de não ler nas entrelinhas, pelo prazer de se iludir e deixar enganar. Neste cruzamento entre o capitalismo selvagem, a mediocridade e a reverência à inteligência artificial, ficamos perdidos sem conseguir perceber muito bem o que se passa.