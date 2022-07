O mundo do trabalho não mudou. Evoluiu

Tropecei num artigo sobre trabalho remoto enquanto pensava sobre o que escrever. Há muito que abandonei a actualidade, a perseguição do facto que está a dar que falar ou o tema que me revolta a ponto de o denunciar. Temas que me revoltam são muitos e factos que dão que falar não faltam, assuntos para denunciar, esses então são uma lista que tende a não acabar. Escolho o trabalho porque acredito que o paradigma mudou mais depressa do que aquilo que conseguimos acompanhar.