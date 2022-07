20:00

Já chegou a silly season e o direito ao desligar?

Silly somos nós, aceitando ofertas sem as negociar. Ao contrário do que dizem os especialistas, o processo de recrutamento é uma negociação na qual, infelizmente, quem não pode, arreia. Por outras palavras, as empresas estão com dificuldade em recrutar, outras com ainda maior dificuldade em reter os seus talentos e outras em pagar.