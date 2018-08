Jorge Mendes, como sempre

É um campeonato à parte na altura do mercado de transferências. Quais os agentes que melhores negócios fazem? Nesse aspecto, Jorge Mendes lidera a lista há mais de uma década. Apesar de uma ou outra incursão de Mino Raiola, o super-agente português continua a reinventar-se e a protagonizar contratações estratosféricas. Este Verão fica marcado pela mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus. Não tanto pelos números envolvidos (abaixo daquilo que custaram, em épocas anteriores, Neymar, Mbappé ou Pogba), mas por todo o impacto mundial e importância gerada por Ronaldo e a sua marca.



Esta semana, num negócio esperado, foi a vez de Gonçalo Guedes. O Valência, propriedade do empresário singapurense Peter Lim, pagou 40 milhões de euros ao Paris Saint-Germain naquela que é a aquisição mais cara na história do clube espanhol. Isto depois de os franceses terem contratado o jogador ao Benfica por 30 milhões em Janeiro de 2017. Ou seja: em pouco mais de um ano, sob a batuta de Jorge Mendes, Guedes movimentou 70 milhões de euros. Notável para um jogador de apenas 21 anos.

O negócio é mais um fruto da aliança Mendes-Lim. Alguns correram pior, foram muito criticados pelos adeptos do Valência, mas não o suficiente para que o agente português deixasse de ter influência no clube. Na realidade, Mendes há muito que deixou de ser "apenas" um representante de jogadores de topo. É hoje um agente de clubes. Um homem que encontra emblemas para serem comprados por milionários: Peter Lim no Valência, o russo Dmitry Rybolovlev no Mónaco ou o chinês Guo Guangchang, do grupo Fosun, no Wolverhampton.



Este último caso mostra bem a capacidade de Mendes revolucionar alguns clubes. Os chineses investiram os milhões e Mendes levou os jogadores. Só portugueses são oito: Rui Patrício, Ruben Vinagre, Ruben Neves, Pedro Gonçalves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota, além do treinador Nuno Espirito Santo, aos quais se juntam jogadores com passagens por clubes nacionais, como o francês Boly (ex-FC Porto) e o mexicano Jiménez (emprestado pelo Benfica). Resultado: depois do "casamento" entre Mendes e o Fosun, os Wolves têm arrasado a concorrência. Na última época, a equipa venceu o Championship, e garantiu a subida ao primeiro escalão do futebol inglês, com 99 pontos (mais nove do que o segundo).



"O Wolverhampton destruiu o Championship na época 2017/18. Foi incrível a forma como ganharam o campeonato, jogando com um estilo atractivo", lembrou Pep Guardiola antes da visita do City ao campo do Wolves, onde o actual campeão inglês não foi além de um empate.

A evolução do Wolverhampton ou o negócio de Gonçalo Guedes são apenas dois exemplos da ininterrupta e crescente influência de Jorge Mendes no futebol internacional. Os jogadores mudam de clube, renovam-se esperanças, movimentam-se milhões, mas o super-agente continua a ser o rei das transferências.



